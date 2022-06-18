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Украинцы продолжают зажигать в Лас-Вегасе! Крымчанин попал в призы в трех турнирах подряд

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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18 июня, 18:41
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Павел Векслер в седьмой раз оказался в "деньгах" на Мировой серии покера и заработал в сумме уже 37 тысяч долларов
Павел Векслер успешно играет на Мировой серии покера
Павел Векслер успешно играет на Мировой серии покера

Украинские покеристы продолжают собирать призовые на Мировой серии покера в Лас-Вегасе. К примеру, недавно Евгений Качалов заработал 6 тысяч ради Украины.

Чаще других из наших игроков в ITM оказывается уроженец Крыма Павел Векслер. К середине недели игрок четырежды попал в призы, выиграв в сумме более 26 тысяч. А за последние дни Павел сумел взять призы сразу на трех ивентах подряд, потратив в сумме 6 тысяч на бай-ины.

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  1. В турнире №32 H.O.R.S.E Векслер оказался 189-ым, подняв 2,6К
  2. За событие №33 по Безлимитному Холдему, где крымчанин занял 162 место, ему на счет капнуло 5,2К
  3. Фризаут-ивент №34 также оказался успешным для Павла, он показал идентичный 32-ому турниру результтат – 2,6К за 189 место

В итоге Векслер уже успел попасть в семь ITM на Мировой серии покера 2022. На бай-ины украинец потратил 13 тысяч долларов, тогда как заработать сумел почти в три раза больше – 37К.

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К слову, в 34-ом ивенте на 218 месте финишировал уроженец Украины Станислав Сницар, выступающий под американским флагом. Как и Векслер, парень сумел пополнить свой банкролл за 2,6 тысячи долларов.

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