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Неймар засвітився у казино Лас-Вегаса, програвши 10 тисяч доларів у покер (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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14 червня, 07:39
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Бразильський форвард ПСЖ вирішив взяти участь у Світовій серії покеру, проте захід в івент з Лімітного Холдему не приніс йому успіху
Неймар приїхав на Світову серію покеру
Неймар приїхав на Світову серію покеру / Фото: WSOP

У ці дні Світова серія покеру йде в Лас-Вегасі. Найкращі гравці з усього світу прибули до казино Bally's та Paris, де на них чекає розіграш золотих браслетів WSOP.

Найкрутішу серію відвідують не лише професійні покеристи, а й інші спортсмени, які бажають розважитись у вільний час. Наприклад, нещодавно на WSOP засвітився гравець в американський футбол Калаїс Кемпбелл.

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Також вирушив на Світову серію покеру та зірковий футболіст ПСЖ Неймар, який часто любить розкинути картами в онлайні або на великих івентах. Бразилець зайшов до івенту Лімітного Холдему за 10 тисяч доларів.

Тест: Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру Неймара?

Загалом у турнірі було зроблено 75 входів, проте до призів футболіст не дотягнув. Зібравши кілька банків поспіль, Неймар все ж таки невдало пішов в олл-ін і завершив подію на 60 місці.

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Схоже, у гравця ПСЖ краще виходить тягти в онлайні. На Новий Рік Неймар потрапив у призи кількох турнірів, а третє місце в одному з них принесло бразильцеві 125 тисяч доларів.

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