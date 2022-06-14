Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Неймар засветился в казино Лас-Вегаса, проиграв 10 тысяч долларов в покер (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 07:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бразильский форвард ПСЖ решил принять участие в Мировой серии покера, однако заход в ивент по Лимитному Холдему не принес ему успеха
Неймар приехал на Мировую серию покера
Неймар приехал на Мировую серию покера / Фото: WSOP

В эти дни Мировая серия покера вовсю идет в Лас-Вегасе. Лучшие игроки со всего мира прибыли в казино Bally's и Paris, где их ждет розыгрыш золотых браслетов WSOP.

Самую крутую серию посещают не только профессиональные покеристы, но и другие спортсмены, желающие развлечься в свободное время. К примеру, недавно на WSOP засветился игрок в американский футбол Калаис Кэмпбелл.

Реклама

Также отправился на Мировую серию покера и звездный футболист ПСЖ Неймар, который часто любит раскинуть картами в онлайне или на крупных ивентах. Бразилец зашел в ивент по Лимитному Холдему за 10 тысяч долларов.

Тест: Как хорошо вы знаете звезду футбола и покера Неймара?

Всего в турнир было сделано 75 входов, однако до призов футболист не дотянул. Собрав несколько банков подряд, Неймар все же неудачно пошел в олл-ин и завершил событие на 60 месте.

Реклама

Похоже, у игрока ПСЖ куда лучше выходит тащить в онлайне. На Новый Год Неймар попал в призы нескольких турниров, а третье место в одном из них принесло бразильцу 125 тысяч долларов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ИЮНЬ
Тимоти Адамс
Тимоти Адамс
Джон Эспозито
Джон Эспозито
Дэниел Колман
Дэниел Колман
Джозеф Маккиэн
Джозеф Маккиэн
Мартин Якобсон
Мартин Якобсон
1 /2
Дни рождения июня
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять