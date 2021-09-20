Сміливець не побоявся блефу і виграв мільйон доларів – за це йому подарували піджак (відео)

Австралієць Майкл Аддамо став тріумфатором серії Poker Masters і виграв за кар'єру понад 10 мільйонів доларів

Майкл Аддамо - чемпіон серії Poker Masters 2021 / Фото: Pocketfives

Вчора в Лас-Вегасі завершилася велика хайролерська серія Poker Masters. Топові гравці зі всього світу у 12 івентах визначили найкращого покериста.

Вночі до кінця підійшов Main Event, що зібрав лише 29 входів. Щоправда, високий бай-ін (100 тисяч доларів) дозволив організаторам зібрати призовий фонд в майже 3 мільйони.

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Загалом у лідерборді лідирував австралієць Майкл Аддамо, який виграв передостанній івент. Хлопцеві досить було потрапити в призи в останньому турнірі, щоб залишитися на першому місці в серії.

Втім, Майкл вирішив домогтися максимуму і виграв Головну подію. До фінального столу Аддамо наростив пристойний стек, що дозволило йому впевнено діяти у вирішальній стадії гри.

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У хедзапі хлопець бився з Ніком Петранджело і зміг добити суперника зі слабкими на руках. У Ніка були , однак на стіл лягли .

Петранджело вирішив піти в оллін і злякати суперника, проте Майкл підтримав ставку і з парою "сімок" став переможцем турніру. Це дозволило йому виграти більше мільйона доларів за один вечір.

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Понад те, Аддамо став чемпіоном серії Poker Masters і в якості нагороди отримав 50 тисяч доларів і фіолетовий піджак. Загалом сума доходу Майкла від покеру перевалила за позначку в 10 мільйонів доларів.

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Що цікаво, австралієць пропустив старт серії, взявши участь лише в останніх трьох івентах. Однак дві перемоги в них сповна дозволили йому обійти всіх гравців у турнірній таблиці.

Результати фінального столу Poker Masters Main Event:

Майкл Аддамо – 1,16 млн доларів Нік Петранджело – 754 тис. доларів Алекс Фоксен – 464 тис. доларів Стенлі Танг – 319 тис. доларів Микита Бодяковський – 203 тис. доларів

Фінальна роздача Main Event Poker Masters 2021