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Сміливець не побоявся блефу і виграв мільйон доларів – за це йому подарували піджак (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
20 вересня, 11:40
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Австралієць Майкл Аддамо став тріумфатором серії Poker Masters і виграв за кар'єру понад 10 мільйонів доларів
Майкл Аддамо - чемпіон серії Poker Masters 2021
Майкл Аддамо - чемпіон серії Poker Masters 2021 / Фото: Pocketfives

Вчора в Лас-Вегасі завершилася велика хайролерська серія Poker Masters. Топові гравці зі всього світу у 12 івентах визначили найкращого покериста.

Вночі до кінця підійшов Main Event, що зібрав лише 29 входів. Щоправда, високий бай-ін (100 тисяч доларів) дозволив організаторам зібрати призовий фонд в майже 3 мільйони.

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Загалом у лідерборді лідирував австралієць Майкл Аддамо, який виграв передостанній івент. Хлопцеві досить було потрапити в призи в останньому турнірі, щоб залишитися на першому місці в серії.

Втім, Майкл вирішив домогтися максимуму і виграв Головну подію. До фінального столу Аддамо наростив пристойний стек, що дозволило йому впевнено діяти у вирішальній стадії гри.

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У хедзапі хлопець бився з Ніком Петранджело і зміг добити суперника зі слабкими 7ч3c на руках. У Ніка були Kc8d, однак на стіл лягли 7c2c2чЧт5c.

Петранджело вирішив піти в оллін і злякати суперника, проте Майкл підтримав ставку і з парою "сімок" став переможцем турніру. Це дозволило йому виграти більше мільйона доларів за один вечір.

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Понад те, Аддамо став чемпіоном серії Poker Masters і в якості нагороди отримав 50 тисяч доларів і фіолетовий піджак. Загалом сума доходу Майкла від покеру перевалила за позначку в 10 мільйонів доларів.

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Що цікаво, австралієць пропустив старт серії, взявши участь лише в останніх трьох івентах. Однак дві перемоги в них сповна дозволили йому обійти всіх гравців у турнірній таблиці.

Результати фінального столу Poker Masters Main Event:

  1. Майкл Аддамо – 1,16 млн доларів
  2. Нік Петранджело – 754 тис. доларів
  3. Алекс Фоксен – 464 тис. доларів
  4. Стенлі Танг – 319 тис. доларів
  5. Микита Бодяковський – 203 тис. доларів
Фінальна роздача Main Event Poker Masters 2021

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