Хлопець з Австралії знищив суперників на турнірі в Лас-Вегасі заради півмільйона (відео)

Досвідчений покерист Майкл Аддамо особисто вибив кількох хайролерів з турніру і став лідером серії Poker Masters

Майкл Аддамо - фаворит серії Poker Masters 2021 / Фото: Pocketfives

Вчора в Лас-Вегасі завершився одинадцятий турнір хайроллерской серії Poker Masters. Це був передостанній івент серії, в якій повинен визначитися новий власник фіолетового піджака.

На подію зареєструвалося лише 34 гравці, проте причиною того є досить великий бай-ін – 50 тисяч доларів. Це дозволило наростити призовий фонд до позначки 1,7 мільйона доларів.

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Цю суму розділили п'ятеро гравців за фінальним столом. У вирішальній стадії гри рівних не було досвідченому австралійському гравцеві Майклу Аддамо, який особисто вибив кожного з опонентів по фіналці.

В хедз-ап Аддамо вийшов з чотириразовою перевагою в стеці над Джейсоном Куном і без проблем дотиснув американця. В останній роздачі Майкл отримав , тоді як Куну прилетіли .

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Джейсон вирішив піти в олл-ін, однак карти на столі дали перевагу Аддамо. Після успіху австралієць акцентував, що удача його супроводжувала:

"Мені просто заходили хороші руки більшу частину часу за фінальним столом, тому мені навіть не довелося вдаватися до блефу. Просто хороша удача. Це може прозвучати безглуздо, але іноді мені шкода інших хлопців тільки через те, як добре мені дається. Це круто, але краще самому грати добре".

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Тріумф дозволив Майклу вирватися в лідери гонки за фіолетовий піджак. Серед його переслідувачів такі хайролери як Даніель Негреану, АП Луїс Гарза, Джейсон Кун, Микита Бодяковський та інші. Все вирішить останній івент з бай-іном 100 тисяч.

Результати фінального столу Poker Masters Event #11: