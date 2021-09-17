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Просто з'їздив з друзями у Вегас: скромний айтішник розірвав професіоналів у великому турнірі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
17 вересня, 14:50
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Майлс Рампель вперше грав у турнірі на великі гроші, однак удача допомогла йому виграти івент Poker Masters
Майлс Рампель - сенсаційний тріумфатор дев'ятого турніру Poker Masters
Майлс Рампель - сенсаційний тріумфатор дев'ятого турніру Poker Masters / Фото: Pocketfives

Вночі в Лас-Вегасі завершився дев'ятий турнір хайролерскої серії Poker Masters. Найкращі гравці світу у 12-ти івентах визначають нового власника фіолетового піджака

На звітний турнір з Омахи зареєструвалося 43 гравці, які внесли по 25 тисяч доларів бай-іну. Це дозволило наростити призовий фонд до одного з гаком мільйона.

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Участь в ньому взяли не тільки топ-покеристи, такі як Стівен Чідвік, Шон Вінтер або Джейк Деніелс, але і навіть любителі. Одним з таких став Майлс Рампель, який шокував всю покерну спільноту.

Хлопець не тільки вийшов за фінальний стіл, але і довгий час був за ним чіплідером. Американець зумів дійти до хедз-апу, де перевага в стеці була вже у його опонента Луїса Гарзи.

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Втім, Майлс не здався і швидко вийшов вперед у дуелі. Коли його перевага по стеку доросло до п'ятикратного, любитель завдав вирішального удару.

Рампель отримав JcTc2 с2ч, тоді як його суперникові прилетіли АхХ8d7 с. Коли на флопі випали Jh9d4ч, Луїс мав кілька хороших варіантів для себе.

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По-перше, американець міг дочекатися черву на терні або рівері, щоб зібрати флеш. Також Гарза на допомогу прийшла б і десятка для стріту. А ось у Рампеля вже була старша пара JJ.

Гарза вирішив ризикнути та пішов в олл-ін і Майлс підтримав його. Фортуна була на боці любителя, видавши 4d на терні та Qd на рівері.

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Перемога дозволила Рампелю вперше тріумфувати на професійній покерній арені, піднявши 365,5 тисячі доларів. Сам хлопець працює IT-підприємцем в Каліфорнії.

Як він сам зізнається, в юнацтві він грав в покер не більше ніж на 5 доларів, але потім закинув його і зайнявся навчанням. Побудувавши успішний бізнес, хлопець повернувся в гру і не побоявся зайти в турнір хайролерів, коли приїхав з друзями в Лас-Вегас.

"Друзі підбили мене зіграти. Спочатку подумав, що треба ризикнути. А на ранок під час реєстрації вже були сумніви. Тільки приїхав в Лас-Вегас і вже всаджу 25 тисяч на турнір професіоналів...

Мені неймовірно складалося, у финалці разів шість зайшли тузи. Я грав в своєму унікальному стилі з купою ликів, але карти за мене заступалися".

Відразу після перемоги Майлса його друзі залетіли на знімальний майданчик і почали вітати приятеля з сенсаційним успіхом.

Результати фінального столу Poker Masters Event #9:

  1. Майлс Рампель – 365,5 тис. доларів
  2. АП Луїс Гарза – 236,5 тис. доларів
  3. Шон Вінтер – 161,2 тис. доларів
  4. Бен Лемб – 118,2 тис. доларів
  5. Джеремі Осмус – 86 тис. доларів
  6. Стівен Чідвік – 64,5 тис. доларів
  7. Джейк Деніелс – 43 тис. доларів
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