Просто з'їздив з друзями у Вегас: скромний айтішник розірвав професіоналів у великому турнірі

Майлс Рампель вперше грав у турнірі на великі гроші, однак удача допомогла йому виграти івент Poker Masters

Майлс Рампель - сенсаційний тріумфатор дев'ятого турніру Poker Masters / Фото: Pocketfives

Вночі в Лас-Вегасі завершився дев'ятий турнір хайролерскої серії Poker Masters. Найкращі гравці світу у 12-ти івентах визначають нового власника фіолетового піджака

На звітний турнір з Омахи зареєструвалося 43 гравці, які внесли по 25 тисяч доларів бай-іну. Це дозволило наростити призовий фонд до одного з гаком мільйона.

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Участь в ньому взяли не тільки топ-покеристи, такі як Стівен Чідвік, Шон Вінтер або Джейк Деніелс, але і навіть любителі. Одним з таких став Майлс Рампель, який шокував всю покерну спільноту.

Хлопець не тільки вийшов за фінальний стіл, але і довгий час був за ним чіплідером. Американець зумів дійти до хедз-апу, де перевага в стеці була вже у його опонента Луїса Гарзи.

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Втім, Майлс не здався і швидко вийшов вперед у дуелі. Коли його перевага по стеку доросло до п'ятикратного, любитель завдав вирішального удару.

Рампель отримав , тоді як його суперникові прилетіли . Коли на флопі випали , Луїс мав кілька хороших варіантів для себе.

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По-перше, американець міг дочекатися черву на терні або рівері, щоб зібрати флеш. Також Гарза на допомогу прийшла б і десятка для стріту. А ось у Рампеля вже була старша пара JJ.

Гарза вирішив ризикнути та пішов в олл-ін і Майлс підтримав його. Фортуна була на боці любителя, видавши на терні та на рівері.

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Перемога дозволила Рампелю вперше тріумфувати на професійній покерній арені, піднявши 365,5 тисячі доларів. Сам хлопець працює IT-підприємцем в Каліфорнії.

Як він сам зізнається, в юнацтві він грав в покер не більше ніж на 5 доларів, але потім закинув його і зайнявся навчанням. Побудувавши успішний бізнес, хлопець повернувся в гру і не побоявся зайти в турнір хайролерів, коли приїхав з друзями в Лас-Вегас.

"Друзі підбили мене зіграти. Спочатку подумав, що треба ризикнути. А на ранок під час реєстрації вже були сумніви. Тільки приїхав в Лас-Вегас і вже всаджу 25 тисяч на турнір професіоналів... Мені неймовірно складалося, у финалці разів шість зайшли тузи. Я грав в своєму унікальному стилі з купою ликів, але карти за мене заступалися".

Відразу після перемоги Майлса його друзі залетіли на знімальний майданчик і почали вітати приятеля з сенсаційним успіхом.

Результати фінального столу Poker Masters Event #9: