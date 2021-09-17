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Просто съездил с друзьями в Вегас: скромный айтишник разорвал профессионалов в крупном турнире

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
17 сентября, 14:50
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Майлс Рампель впервые играл в турнире на большие деньги, однако удача помогла ему выиграть ивент Poker Masters
Майлс Рампель - сенсационный триумфатор девятого турнира Poker Masters
Майлс Рампель - сенсационный триумфатор девятого турнира Poker Masters / Фото: Pocketfives

Ночью в Лас-Вегасе завершился девятый турнир хайроллерской серии Poker Masters. Лучшие игроки мира в 12-ти ивентах определяют нового владельца фиолетового пиджака

На отчетный турнир по Омахе зарегистрировалось 43 игрока, которые внесли по 25 тысяч долларов бай-ина. Это позволило нарастить призовой фонд до одного с лишним миллиона.

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Участие в нем приняли не только топ-покеристы вроде Стивена Чидвика, Шона Винтера или Джейка Дэниелса, но и даже любители. Одним из таких стал Майлс Рампель, который шокировал все покерное сообщество.

Парень не только вышел за финальный стол, но и долгое время был за ним чиплидером. Американец сумел дойти до хедз-апа, где преимущество в стеке было уже у его оппонента Луиса Гарзы.

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Впрочем, Майлс не сдался и быстро вышел вперед в дуэли. Когда его преимущество по стеку доросло до пятикратного, любитель нанес решающий удар.

Рампель получил JcTc2 с2ч, тогда как его сопернику прилетели АхХ8d7 с. Когда на флопе выпали Jh9d4ч, Луис имел несколько хороших вариантов для себя.

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Во-первых, американец мог дождаться черву на терне или ривере, чтобы собрать флеш. Также Гарзе на помошь пришла бы и десятка для стрита. А вот у Рампеля уже была старшая пара JJ.

Гарза решил рискнуть и пошел в олл-ин и Майлс поддержал его. Фортуна была на стороне любителя, выдав 4d на терне и Qd на ривере.

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Победа позволила Рампелю впервые триумфовать на профессиональной покерной арене, подняв 365,5 тысячи долларов. Сам парень работает IT-предпринимателем в Калифорнии.

Как он сам признается, в юношестве он играл в покер не более чем на 5 долларов, но затем забросил его и занялся учёбой. Построив успешный бизнес, парень вернулся в игру и не побоялся зайти в турнир хайроллеров, когда приехал с друзьями в Лас-Вегас.

"Друзья подбили меня сыграть. Сначала подумал, что надо рискнуть. А на утро во время регистрации уже были сомнения. Только приехал в Лас-Вегас и уже всажу 25 тысяч на турнир профессионалов...

Мне невероятно складывалось, в финалке раз шесть зашли тузы. Я играл в своём уникальном стиле с кучей ликов, но карты за меня заступались".

Сразу после победы Майлса его друзья залетели на съемочную площадку и стали поздравлять приятеля с сенсационным успехом.

Результаты финального стола Poker Masters Event #9:

  1. Майлс Рампель – 365,5 тыс. долларов
  2. АП Луис Гарза – 236,5 тыс. долларов
  3. Шон Винтер – 161,2 тыс. долларов
  4. Бен Лэмб – 118,2 тыс. долларов
  5. Джереми Осмус – 86 тыс. долларов
  6. Стивен Чидвик – 64,5 тыс. долларов
  7. Джейк Дэниелс – 43 тыс. долларов
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