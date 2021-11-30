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Світова серія покеру 2021 у фото: антиковідні заходи, легендарні гравці та непідробні емоції

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 листопада, 10:40
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Великий покер повернувся в "живий" режим, подарувавши глядачам та гравцям неймовірні миті на WSOP 2021 у Лас-Вегасі
WSOP подарувала гравцям неймовірні емоції
WSOP подарувала гравцям неймовірні емоції / Фото: Cardschat

Минулого тижня добігла кінця Світова серія покеру 2021 . Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

WSOP нарешті повернулася в "живий" режим після того, як у 2020 році була скасована через пандемію коронавірусу. До участі в турнірах допускалися лише вакциновані від ковіда покеристи.

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Івенти подарували любителям покеру чимало емоцій: повернення Дойла Брансона, 16 браслет Філа Хельмута, смішний образ Дена Кейтса та неймовірний Main Event. Пропонуємо освіжити WSOP у фотографіях та згадати, якою була Світова серія покеру.

wsop welcome

Вхід до головної зали казино Rio

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WSOP COVID masks

Усі гравці мали носити захисні маски поза покерних столів

wsop lines

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У перші ж дні утворилася велика черга на реєстрацію в івенти

Fast Trak Poker Registration До речі, зареєструватися на турніри можна було у таких автоматах

empty tables at the wsop at rioKing's Lounge WSOP

SNG wsop

wsop empty tables

Як виглядав головний покер-рум у казино Rio

wsop light up letters

Напевно біля цієї майже двометрової таблички WSOP сфотографувався кожен відвідувач

Binion's million dollars

І як пройти повз мільйона доларів? Фейкового, звичайно

2021 wsop rio amazon room football

У казино Rio можна було спостерігати по телевізору та інших видів спорту

All American Dave's Poker Meals

А ось такі дівчата розносили їжу всім охочим.

Hellmuth bracelet winner photo Рекордсмен за кількістю браслетів Філ Хельмут виграв 16 титул

Scott Ball bracelets twitch

Скотт Болл виграє перший зі своїх двох золотих браслетів на цій WSOP

Anthony Zinno bracelets

Двома браслетами цього року може похвалитися й Ентоні Зінно

Josh Arieh Shaun Deeb Ketchup and mustard.

Джош Ар'є відзначає свій другий браслет разом зі своїм другом Шоном Дібом

Amanda Botfeld Poker

Аманда Ботфельд зі своїм батьком зайняли третє місце у командному турнірі

Doyle Brunson WSOP

На Світову серію покеру приїхала легенда – володар 10 браслетів Дойл Брансон

Chris Moneymaker WSOP 2021

Непогано виступив і Кріс Манімейкер, ледь не повторивши свій знаменний успіх 2003 року

koray aldemir wins wsop 2021

Головна подія WSOP підкорилася Кораю Алдеміру

Eli Elezra Poker Hall Of Fame 2021

Елі Елезра був включений до Зали слави покеру

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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Main Event WSOP 2021
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