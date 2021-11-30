Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Мировая серия покера 2021 в фото: антиковидные меры, легендарные игроки и неподдельные эмоции

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 ноября, 10:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Большой покер вернулся в "живой" режим, подарив зрителям и игрокам невероятные мгновения на WSOP 2021 в Лас-Вегасе
WSOP подарила игрокам невероятные эмоции
WSOP подарила игрокам невероятные эмоции / Фото: Cardschat

На прошлой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

WSOP наконец-то вернулась в "живой" режим, после того, как в 2020 году была отменена из-за пандемии коронавируса. При этом к участию в турнирах допускались лишь вакцинированные от ковида покеристы.

Реклама

Ивенты подарили любителям покера немало эмоций: возвращение Дойла Брансона, 16-ый браслет Фила Хельмута, забавный образ Дэна Кейтса и невероятный Main Event. Предлагаем освежить WSOP в фотографиях и вспомнить, какой была Мировая серия покера.

wsop welcome

Вход в главный зал казино Rio

Реклама

WSOP COVID masks

Все игроки должны были носить защитные маски вне покерных столов

wsop lines

Реклама

В первые же дни образовалась большая очередь на регистрацию в ивенты

Fast Trak Poker RegistrationК слову, зарегистрироваться на турниры можно было в таких автоматах

empty tables at the wsop at rioKing's Lounge WSOP

SNG wsop

wsop empty tables

Как выглядел главный покер-рум в казино Rio

wsop light up letters

Наверное, возле этой почти двухметровой таблички WSOP сфотографировался каждый посетитель

Binion's million dollars

И как пройти мимо миллиона долларов? Фейкового, конечно

2021 wsop rio amazon room football

В казино Rio можно было понаблюдать по телевизору и за другими видами спорта

All American Dave's Poker Meals

А вот такие девушки разносили еду всем желающим

Hellmuth bracelet winner photoРекордсмен по количеству браслетов Фил Хельмут выиграл 16-ый титул

Scott Ball bracelets twitch

Скотт Болл выигрывает первый из своих двух золотых браслетов на этой WSOP

Anthony Zinno bracelets

Двумя браслетами в этом году может похвастаться и Энтони Зинно

Josh Arieh Shaun Deeb Ketchup and mustard.

Джош Арье отмечает свой второй браслет вместе со своим другом Шоном Дибом

Amanda Botfeld Poker

Аманда Ботфельд со своим отцом заняли третье место в командном турнире

Doyle Brunson WSOP

На Мировую серию покера приехала легенда – обладатель 10-ти браслетов Дойл Брансон

Chris Moneymaker WSOP 2021

Неплохо выступил и Крис Манимейкер, едва не повторив свой знаменательный успех 2003 года

koray aldemir wins wsop 2021

Главное событие WSOP покорилось Кораю Алдемиру

Eli Elezra Poker Hall Of Fame 2021

Эли Элезра был включен в Зал славы покера

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять