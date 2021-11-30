Мировая серия покера 2021 в фото: антиковидные меры, легендарные игроки и неподдельные эмоции

На прошлой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.
WSOP наконец-то вернулась в "живой" режим, после того, как в 2020 году была отменена из-за пандемии коронавируса. При этом к участию в турнирах допускались лишь вакцинированные от ковида покеристы.
Ивенты подарили любителям покера немало эмоций: возвращение Дойла Брансона, 16-ый браслет Фила Хельмута, забавный образ Дэна Кейтса и невероятный Main Event. Предлагаем освежить WSOP в фотографиях и вспомнить, какой была Мировая серия покера.
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