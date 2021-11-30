Мировая серия покера 2021 в фото: антиковидные меры, легендарные игроки и неподдельные эмоции

Большой покер вернулся в "живой" режим, подарив зрителям и игрокам невероятные мгновения на WSOP 2021 в Лас-Вегасе

WSOP подарила игрокам невероятные эмоции / Фото: Cardschat

На прошлой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

WSOP наконец-то вернулась в "живой" режим, после того, как в 2020 году была отменена из-за пандемии коронавируса. При этом к участию в турнирах допускались лишь вакцинированные от ковида покеристы.

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Ивенты подарили любителям покера немало эмоций: возвращение Дойла Брансона, 16-ый браслет Фила Хельмута, забавный образ Дэна Кейтса и невероятный Main Event. Предлагаем освежить WSOP в фотографиях и вспомнить, какой была Мировая серия покера.

Вход в главный зал казино Rio

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Все игроки должны были носить защитные маски вне покерных столов

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В первые же дни образовалась большая очередь на регистрацию в ивенты

К слову, зарегистрироваться на турниры можно было в таких автоматах

Как выглядел главный покер-рум в казино Rio

Наверное, возле этой почти двухметровой таблички WSOP сфотографировался каждый посетитель

И как пройти мимо миллиона долларов? Фейкового, конечно

В казино Rio можно было понаблюдать по телевизору и за другими видами спорта

А вот такие девушки разносили еду всем желающим

Рекордсмен по количеству браслетов Фил Хельмут выиграл 16-ый титул

Скотт Болл выигрывает первый из своих двух золотых браслетов на этой WSOP

Двумя браслетами в этом году может похвастаться и Энтони Зинно

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Главное событие WSOP покорилось Кораю Алдемиру

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