Кріштіану Роналду зі світу покеру! Філ Хельмут оновив рекорд по браслетах WSOP

З 30 вересня в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися в казино Rio, щоб розіграти 88 золотих браслетів.
Серед них є і рекордсмен WSOP по трофеях Філ Хельмут. До цієї серії американець зібрав 15 браслетів, а у 2021 році вже кілька разів був близький до оновлення рекорду.
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Спочатку в турнірі H.O.R.S.E Філ зайняв 6 місце, а в івенті із Семикарткового Стаду фінішував четвертим. Після останньої невдачі Хельмут яскраво вибухнув, вилаявшись за столом.
І все ж цієї ночі американець добився своєї мети. Покерист обійшов 271 гравця в турнірі з дисципліни 2-7 Лоуболл і завоював свій 16-ий золотий браслет, оновивши світовий рекорд.
"Браслет в турнірі по 2-7 Лоуболл – це найкрутіший браслет з усіх. Це єдиний турнір, заради якого на WSOP грали Чіп Різ, Дойл Брансон та інші легендарні гравці. Я довго грав в цю дисципліну і знаю всякі круті фішки, як робити круті коли тільки тому, що граю з 1980-х років".
Крім того, після перемоги Хельмут пообіцяв більше не лаятися на камеру і розповів про свою нову мету – збільшити кількість браслетів до 24-х.
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Відзначимо, що Філ входить у 20-ку найбільш успішних покеристів в історії, вигравши за овальним столом більше 25-ти мільйонів доларів.
Результати фінального столу WSOP # 31 No-Limit 2-7 Lowball Draw:
- Філ Хельмут – 84,9 тис доларів
- Джек Шварц – 52,5 тис доларів
- Крістофер Вітч – 36,3 тис доларів
- Реп Портер – 25,6 тис доларів
- Джошуа Феріс – 18,4 тис доларів
- Даріо Саммартіно – 13,4 тис доларів
- Джейсон Ліпінер – 10 тис доларів