Головна подія WSOP наближається до розв'язки. Як виступили українці та скільки заробили

У Лас-Вегасі наближається до кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці світу розігрують між собою 88 золотих браслетів, а також ще 10 – в онлайні.
Центральним турніром WSOP є Main Event, який стартував 4 листопада. На нього зареєструвалися 6650 гравців, з яких тисяча потрапила до призів.
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Вже завтра відбудеться фінальний стіл, його учасники визначилися сьогодні вночі. Зазначимо, що зі світової еліти покеру у фіналку ніхто не пройшов. Чіплідером є австрієць Корай Алдемір, який має майже вдвічі більший стек, ніж другий Джордж Холмс.
Чіпкаунт перед фінальним столом:
- Корай Алдемір (Австрія) – 140 тис. фішок
- Джордж Холмс (США) – 83,7 тис. фішок
- Алехандро Лококо (Аргентина) – 46,8 тис. фішок
- Джошуа Ремітіо (США) – 40 тис. фішок
- Джек Олівер (Велика Британія) – 30,4 тис. фішок
- Угур Сесілміс (Туреччина) – 24,5 тис. фішок
- Хей Парк (США) – 13,5 тис. фішок
- Чейз Б'янкі (США) – 12,1 тис. фішок
- Джарет Іст (Велика Британія) – 8,3 тис. фішок
Вчора також вилетів останній українець на цьому турнірі Денис Придвор. Дніпрянина з парою тузів (АА) вибив відомий гравець Ченс Корнут, якому на руки прилетіли пікові АQ. Американцю вже на флопі прилетів флеш.
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У результаті Придвор заробив 198,5 тисячі доларів. Відзначимо й інші успіхи українців на Main Event:
- Павло Векслер посів 117 місце (50,9К)
- Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)
- Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)
- Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)