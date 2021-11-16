Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Головна подія WSOP наближається до розв'язки. Як виступили українці та скільки заробили

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
16 листопада, 15:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
П'ятеро наших співвітчизників потрапили в призи на Main Event Світової серії покеру, заробивши понад 330 тисяч доларів.
Денис Придвор (зліва) та Павло Векслер (справа) найкраще з українців виступили на Main Event WSOP
Денис Придвор (зліва) та Павло Векслер (справа) найкраще з українців виступили на Main Event WSOP

У Лас-Вегасі наближається до кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці світу розігрують між собою 88 золотих браслетів, а також ще 10 – в онлайні.

Центральним турніром WSOP є Main Event, який стартував 4 листопада. На нього зареєструвалися 6650 гравців, з яких тисяча потрапила до призів.

Реклама

Читайте також: Гравець зібрав каре на супертурнірі та вилетів без призових

Вже завтра відбудеться фінальний стіл, його учасники визначилися сьогодні вночі. Зазначимо, що зі світової еліти покеру у фіналку ніхто не пройшов. Чіплідером є австрієць Корай Алдемір, який має майже вдвічі більший стек, ніж другий Джордж Холмс.

Чіпкаунт перед фінальним столом:

Реклама
  1. Корай Алдемір (Австрія) – 140 тис. фішок
  2. Джордж Холмс (США) – 83,7 тис. фішок
  3. Алехандро Лококо (Аргентина) – 46,8 тис. фішок
  4. Джошуа Ремітіо (США) – 40 тис. фішок
  5. Джек Олівер (Велика Британія) – 30,4 тис. фішок
  6. Угур Сесілміс (Туреччина) – 24,5 тис. фішок
  7. Хей Парк (США) – 13,5 тис. фішок
  8. Чейз Б'янкі (США) – 12,1 тис. фішок
  9. Джарет Іст (Велика Британія) – 8,3 тис. фішок

Вчора також вилетів останній українець на цьому турнірі Денис Придвор. Дніпрянина з парою тузів (АА) вибив відомий гравець Ченс Корнут, якому на руки прилетіли пікові АQ. Американцю вже на флопі прилетів флеш.

Читайте також: Американець з парою тузів вилетів з турніру за крок від божевільних призів

У результаті Придвор заробив 198,5 тисячі доларів. Відзначимо й інші успіхи українців на Main Event:

Реклама
  • Павло Векслер посів 117 місце (50,9К)
  • Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)
  • Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)
  • Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти