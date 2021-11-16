Главное событие WSOP приближается к развязке. Как выступили украинцы и сколько заработали

Пятеро наших соотечественников попали в призы на Main Event Мировой серии покера, заработав в сумме более 330 тысяч долларов

Денис Придвор (слева) и Павел Векслер (справа) лучше всех из украинцев выступили на Main Event WSOP

В Лас-Вегасе приближается к концу Мировая серия покера. Лучшие игроки мира разыгрывают между собой 88 золотых браслетов, а также еще 10 – в онлайне.

Центральным же ивентом WSOP является Main Event, стартовавший 4 ноября. На него зарегистрировались 6650 игроков, из которых тысяча попали в призы.

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Уже завтра пройдет финальный стол, его участники определились сегодня ночью. Отметим, что из мировой покерной элиты в финалку никто не прошел. Чиплидером является австриец Корай Алдемир, имеющий почти в два раза больший стек, чем у второго Джорджа Холмса.

Чипкаунт перед финальным столом:

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Корай Алдемир (Австрия) – 140 тыс. фишек Джордж Холмс (США) – 83,7 тыс. фишек Алехандро Лококо (Аргентина) – 46,8 тыс. фишек Джошуа Ремитио (США) – 40 тыс. фишек Джек Оливер (Великобритания) – 30,4 тыс. фишек Угур Сесилмис (Турция) – 24,5 тыс. фишек Хей Парк (США) – 13,5 тыс. фишек Чейз Бьянки (США) – 12,1 тыс. фишек Джарет Ист (Великобритания) – 8,3 тыс. фишек

Вчера также вылетел последний украинец на этом турнире Денис Придвор. Днепрянина с парой тузов (АА) выбил известный игрок Ченс Корнут, которому на руки прилетели пиковые АQ. Американцу уже на флопе прилетел флеш.

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В итоге Придвор заработал 198,5 тысяч долларов. Отметим и другие успехи украинцев на Main Event:

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