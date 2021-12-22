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Закрылся в отеле из-за героиновой ломки: легендарный чемпион мира празднует юбилей без наркотиков

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
22 декабря, 17:20
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Грэг Мерсон начал бороться с наркозависимостью в 2011 году и уже через год выиграл главный турнир WSOP
Жизнь Грэга Мерсона наладилась после отказа от наркотиков
Жизнь Грэга Мерсона наладилась после отказа от наркотиков / Фото: Pokeroff

Покер приносит успешным игрокам большие деньги, от которых они теряют голову и могут пойти по неправильному пути. Так было с американским покеристом Грэгом Мерсоном.

Впервые парень попробовал марихуану в 17 лет, а всего через полгода подсел на кокаин. Грэг признается, что употреблял тяжелый наркотик до 19 лет, пока не почувствовал, что достиг дна.

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Мерсона выгнали из школы, лишили денег и он начал испытывать проблемы со здоровьем. Первая попытка бросить наркотики была неудачной, однако после серии неудач в 2011 году Грэг взялся за голову, обратившись за помощью к друзьям.

Под их надзором парень закрылся в номере отеля Лас-Вегаса в надежде пережить ломку. Потом американец пробыл в реабилитационном центре и ему стало лучше. Плоды отказа от наркотиков Мерсон стал пожимать через год.

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В Главном событии WSOP 2012 Грэг стал победителем и смог взять приз в 8,5 миллиона долларов. Мерсон признается, что на пути к нормальной жизни ему помогли покер и йога. И вот теперь американец празднует десятилетний юбилей без наркотиков.

Он продолжает играть в покер, но старается жить и другими сферами жизни. Долгие сессии за овальным столом он проводит крайне редко. Парень входит в ТОП-80 самых успешных покеристов в истории, заработав за свою карьеру 11,4 миллиона.

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