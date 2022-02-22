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Самый милый ответ на агрессию РФ: желто-синяя птица мира попала в Instagram (видео)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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22 февраля, 16:21
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Красотка-блогер показала попугая удивительной красоты. Символично, что окрашен он был в цвета украинского флага
Юлиана Раст и ее очаровательный попугай
Юлиана Раст и ее очаровательный попугай / Фото: Instagram Юлианны Раст

Юлиану Раст можно назвать одной из самых горячих жен покеристов. Бразильянка является супругой Брайана Раста, одного из самых успешных игроков в истории.

Американец выиграл за овальным столом более 20 миллионов долларов, а также стал обладателем пяти браслетов WSOP. Хотя, конечно же, главным украшением его жизни стоит называть Юлиану.

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Девушка активно путешествует по миру и ведет Instagram, на который подписано почти 800 тысяч фолловеров. Сегодня Юлиана показала на страничке видео с красивым попугаем.

Символично, что животное было окрашено в желто-синий цвет под флаг Украины, которая переживает очередную эскалацию агрессии со стороны России.

Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин официально признал так называемые "ЛДНР" независимыми государствами. Таким образом, Россия стала первой в мире страной, которая заявила о легитимизации террористических группировок.

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Реакция Украины и мира

После заявления Путина состоялось заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила Украину, что президент РФ Владимир Путин сейчас реализовывает сценарий 2008 года по вторжению в ее страну, что стоило ей 20% территорий.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал террористические образования. Уже 22 февраля Лондон введет новые санкции против Кремля.

Мировое сообщество расценило произошедшее как акт агрессии против Украины.

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