Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Рождественский миллион! PokerMatch приглашает на бесплатный турнир с сумасшедшими призами

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 декабря, 14:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Покер-рум завершает серию фрироллов горячим турниром, в котором разыграет миллион гривен. Победителю достанется 100 тысяч
PokerMatch проведет фриролл с гарантией 1 миллион гривен
PokerMatch проведет фриролл с гарантией 1 миллион гривен / Фото: PokerMatch

В начале ноября крупнейший покер-рум Украины PokerMatch начал серию бесплатных турниров с общей гарантией в 100 тысяч долларов. На сегодняшний день состоялся уже 51 фриролл, а серия подойдет к концу на этих выходных.

И если ранее максимальной суммой призовых одного турнира были 100 тысяч гривен, то в субботу состоится крупнейший фриролл аж на миллион гривен. Стартует он прямо на Рождество, 25 декабря. Начало – в 20:00.

Реклама

Как принять участие в турнире? Все зависит от даты регистрации вашего аккаунта на PokerMatch:

  1. Если вы регистрировались до 26 октября в руме, то до даты фриролла-миллионника вам нужно сгенерировать 250 гривен рейка в любых ивентах.
  2. Если вы стали членом семьи PokerMatch после 26 октября, то для доступа к бесплатному турниру достаточно пополнить свой счет на любую сумму, указав бонус-код FREEROLL.

PokerMatch – крупнейший покер-рум Украины

Зарегистрироваться на PokerMatch One Million Freeroll можно не ранее, чем за 24 часа до его старта. Победитель ивента получит вознаграждение в 100 тысяч!

Реклама

Отметим, что все призы выплачиваются турнирными деньгами, которые можно будет потратить на другие ивенты PokerMatch. Подробнее – на сайте компании.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять