Отказываемся от чипсов и вредной еды: рецепт крутого салата под игры

Салаты – не самое популярное блюдо под игру в карты, однако именно микс овощей и мяса способствует здоровому восстановлению энергии

Салат "Джокер" - отличная возможность подкрепиться во время игры в покер / Фото: Getty Images

Игры в покер зачастую длятся часами и могут задержать игрока вплоть до жажды и голода. Ранее мы рассказывали вам про напитки под покер. Сегодня же посоветуем вам крутейший способ подкрепиться.

Зачастую игроки в покер предпочитает перебиться перекусами и снеками. Однако многие из них портят фигуру и негативно влияют на здоровье игрока.

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А вот микс овощей и мяса может придать энергии для дальнейших свершений. Вашему вниманю – рецепт вкуснейшего салата, в котором есть основные ингредиенты для вкусного приема пищи.

Салат "Джокер"

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Ингредиенты:

300 г куриного филе;

150 г чернослива;

2 яйца;

200 г огурца;

150 г майонеза.

Способ приготовление:

Обдайте чернослив кипятком. На дно салатника уложите ошпаренный и нарезанный чернослив. Отварите куриное филе и нарежьте его на мелкие кусочки. Засыпайте его сверху на чернослив. Добавьте слой майонеза. Сварите яйца и натрите их на крупную терку Добавьте еще один слой майонеза. Нарежьте огурцы тонкой соломкой и сверху украсьте ими салат.

Приятного аппетита!