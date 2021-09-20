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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Отказываемся от чипсов и вредной еды: рецепт крутого салата под игры

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 сентября, 12:30
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Салаты – не самое популярное блюдо под игру в карты, однако именно микс овощей и мяса способствует здоровому восстановлению энергии
Салат "Джокер" - отличная возможность подкрепиться во время игры в покер
Салат "Джокер" - отличная возможность подкрепиться во время игры в покер / Фото: Getty Images

Игры в покер зачастую длятся часами и могут задержать игрока вплоть до жажды и голода. Ранее мы рассказывали вам про напитки под покер. Сегодня же посоветуем вам крутейший способ подкрепиться.

Зачастую игроки в покер предпочитает перебиться перекусами и снеками. Однако многие из них портят фигуру и негативно влияют на здоровье игрока.

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А вот микс овощей и мяса может придать энергии для дальнейших свершений. Вашему вниманю – рецепт вкуснейшего салата, в котором есть основные ингредиенты для вкусного приема пищи.

Салат "Джокер"

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Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе;
  • 150 г чернослива;
  • 2 яйца;
  • 200 г огурца;
  • 150 г майонеза.

Способ приготовление:

  1. Обдайте чернослив кипятком.
  2. На дно салатника уложите ошпаренный и нарезанный чернослив.
  3. Отварите куриное филе и нарежьте его на мелкие кусочки.
  4. Засыпайте его сверху на чернослив.
  5. Добавьте слой майонеза.
  6. Сварите яйца и натрите их на крупную терку
  7. Добавьте еще один слой майонеза.
  8. Нарежьте огурцы тонкой соломкой и сверху украсьте ими салат.

Приятного аппетита!

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