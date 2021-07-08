Лучшая покеристка Украины знатно потроллила Стерлинга после липового пенальти на Евро-2020 (фото)

Похоже, Ольга Ермольчева придерживается мнения, что хавбек сборной Англии симулировал в штрафной сборной Дании

Ольга Ермольчева высмеяла поступок Рахима Стерлинга

В среду состоялся второй полуфинал Евро-2020. Англия сумела обыграть Данию в дополнительное время благодаря спорному пенальти.

Эксперты обвиняют Рахима Стерлинга в симуляции в моменте, когда он заработал пенальти. Высмеяла поступок вингера Манчестер Сити и лучшая украинская покеристка Ольга Ермольчева. В Stories на своей страничке в Instagram девушка запостила известное фото, как игроки английской сборной купаются в бассейне на надувных единорогах.