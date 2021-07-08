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Лучшая покеристка Украины знатно потроллила Стерлинга после липового пенальти на Евро-2020 (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
8 июля, 19:20
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Похоже, Ольга Ермольчева придерживается мнения, что хавбек сборной Англии симулировал в штрафной сборной Дании
Ольга Ермольчева высмеяла поступок Рахима Стерлинга
Ольга Ермольчева высмеяла поступок Рахима Стерлинга

В среду состоялся второй полуфинал Евро-2020. Англия сумела обыграть Данию в дополнительное время благодаря спорному пенальти.

Эксперты обвиняют Рахима Стерлинга в симуляции в моменте, когда он заработал пенальти. Высмеяла поступок вингера Манчестер Сити и лучшая украинская покеристка Ольга Ермольчева. В Stories на своей страничке в Instagram девушка запостила известное фото, как игроки английской сборной купаются в бассейне на надувных единорогах.

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