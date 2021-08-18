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Эрик Сайдел выиграл девятый браслет WSOP – почему это круто

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 августа, 15:55
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Известный американец приближается к Дойлу Брансону, Джонни Чену и Филу Айви по количеству самых престижных наград в покере
Эрик Сайдел выиграл девятый браслет Мировой серии покера
Эрик Сайдел выиграл девятый браслет Мировой серии покера / Фото: Pocketfives

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Сегодня ночью подошел к концу престижный турнир Super MILLION$.

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Его победителем стал известный американец Эрик Сайдел, который не виделся фаворитом за финальным столом. До хедз-апа он вел себя тихо, поэтому в дуэль с Франсиско Бенитесом вступил с пятикратным отставанием по стеку.

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И все же Эрику благоволила удача. Сначала он отыграл большую часть банка соперника, одолев с парой дам его пару валетов. А в решающей раздаче Сайдел с одномастными А8 вывел соперника в олл-ин с АК.

В итоге американцу помогли три червы, которые дополнили ему флеш. За победу на турнире Эрик получил почти миллион долларов, однако главным его достижением стал девятый браслет WSOP в карьере. Эрик на радостях написал пост в Twitter:

"Спасибо всем за добрые слова, я в восторге! Это было неожиданно, потому что я совершенно не в своей тарелке в интернете. Надеюсь, смогу уснуть"

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По этому показателю Сайдел является одним из самых успешных покеристов в мире. Больше него главную награду WSOP добывали лишь Фил Хельмут (15), а также Дойл Брансон, Фил Айви и Джонни Чен (по 10).

Эрика Сайдела можно назвать представителем "старой школы". Первый браслет американец выиграл в 1992 году, а последний до сегодняшнего дня – в 2007-ом. Более того, уже шесть лет Эрик не побеждал ни на одном престижном турнире.

Добавляет уникальности его победе то, что Сайдел сделал лишь один вход в турнир. Для примера, его оппонент по хедз-апу Бенитес 8 раз делал ре-энтри! Всего же за свою профессиональную карьеру Эрик заработал более 38 миллионов долларов.

Результаты финального стола WSOP Event #11 Super MILLION$:

  1. Эрик Сайдел – 977,8 тыс. долларов
  2. Франсиско Бенитес – 759,4 тыс. долларов
  3. Томас Мюлокер – 589,7 тыс. долларов
  4. Шингиз Сатурбаев – 458 тыс. долларов
  5. Чин-Вей Чиен – 355.7 тыс. долларов
  6. Йоахим Харальдштадт – 276,2 тыс. долларов
  7. Клаас Зегербрехт – 214,5 тыс. долларов
  8. Айзек Барон – 166,6 тыс. долларов
  9. Руи Феррейра – 129,4 тыс. долларов
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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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