Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уикенд. Рыбы, дождитесь полуночи, произойдет нечто невероятное!

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 06:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на уикенд
Гороскоп на уикенд / Фото: Getty Images

Уже завтра наступят последние выходные января. Погоду обещают снежную, поэтому почему бы не засесть дома с ноутбуком и поиграть в покер?

Читайте также: Как выбрать напиток под игру в карты

Реклама

Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам в покер в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Подготовьтесь к напряженной игре. Объективные решения будут даваться вам тяжело, а рисковать и вовсе не стоит. Терпение поможет вам дождаться премиальную руку.

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Откажитесь от игры в офлайн. Это не только сэкономит вам время, но и помешает попасть в неприятную ситуацию. Воспользуйтесь своей анонимностью и разорвите соперников в онлайне!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Пойдите на повышение и зарегистрируйтесь в дорогих турнирах. Не бойтесь делать шаг вперед и получать новый опыт от профи. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Остерегайтесь игры с друзьями или знакомыми. Излишние эмоции могут вам аукнуться в будущем, так что лучше вымещайте свою злость на неизвестных оппонентах.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Приятной игры ждать не стоит, так что наберитесь терпения. Либо же сделайте паузу до понедельника, легких побед вам не видать на этих выходных.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Интуиция вас не подведет, так что не старайтесь вести себя "как по учебнику". Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и он поможет вам получить профит.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Вам не раз выпадет флеш, так что поверьте в одномастные карты на руках. Успейте сделать занос, пока соперник с более крутой комбинацией не разорил вас.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Не ведите себя агрессивно против опытных игроков, вас легко поставят на место. Лишь скромность и тайтовый стиль даст вам шанс усыпить бдительность оппонента.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Полагайтесь лишь на теорию и вероятность. Даже если ваша интуиция подсказывает, что с 72 вы легко выбьете соперника, остудите свой пыл и дождитесь топовой руки.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Блеф будет на вашей стороне в эти дни, поэтому не бойтесь поднимать ставки и показывать сильную руку. Вы сможете убедить оппонентов в своей силе, а нужная карта обязательно дойдет.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Не теряйте бдительность за столом, вам нельзя пропустить свою ключевую руку. Именно на ней вы сможете приумножить стек и выбить сильного оппонента со стола.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Откажитесь от игры до полуночи, ваш фарт повернется к вам лицом лишь ночью. Займитесь своими делами днем, а ночью успех вам и так будет неизбежен.

гороскоппокер
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять