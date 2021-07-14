Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Американец выиграл браслет WSOP во время празднования дня рождения жены в пабе (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
14 июля, 13:50
Копировать ссылку
Райан Ленг сумел выиграть золотой браслет Мировой серии покера впервые с 2018 года
Райан Ленг выиграл второй браслет WSOP в карьере
Райан Ленг выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной ивент Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

В 13-ый турнир No Limit Hold'em Freezeout был совершен 561 вход, позволивший собрать призовой фонд 504,9 тысячи долларов. Победителем ивента стал американец Райан Ленг, который по некоторым источникам находился в баре на дне рождения жены во время турнира. Для уроженца Иллинойса это уже второй браслет Мировой серии покера. Первый ему покорился в 2018 году в офлайн-режиме.

Финальный стол проходил довольно быстро, ведь четверо игроков вылетели на протяжении всего 15 минут. Отметился в турнире и белорус Роман Афанасенко, который выиграл золотой браслет WSOP Online в прошлом году. В отчетном ивенте покерист занял третье место, проиграв свои фишки Ленгу и позволив ему сравняться с Кармином Чикконе в хедз-апе.

Читайте также: Все чемпионы Мировой серии покера WSOP Online 2021

Там же судьбу "золота" решила раздача, в которой оба игрока пошли в олл-ин с парой королей. Впрочем, выставление произошло после флопа, тогда как на тёрне Ленгу прилетела "девятка", позволившая ему получить две пары.

Результаты финального стола WSOP Online Event #13:

  1. Райан Ленг – 108,6 тыс. долларов
  2. Кармин Чикконе – 67,3 тыс. долларов
  3. Роман Афанасенко – 46,3 тыс. долларов
  4. Анкуш Мандавия – 32,4 тыс. долларов
  5. Кришна Калидас – 23,1 тыс. долларов
  6. Ючи Чжу – 16,7 тыс. долларов
  7. Денис Гнидаш – 12,3 тыс. долларов
  8. Дэн Ставила – 8,2 тыс. долларов
  9. Йонас Векслер – 7,1 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
WSOP
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
42.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.7
5
Дэн Смит Дэн Смит
37
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять