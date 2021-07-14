Американец выиграл браслет WSOP во время празднования дня рождения жены в пабе (видео)

Райан Ленг сумел выиграть золотой браслет Мировой серии покера впервые с 2018 года

Райан Ленг выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной ивент Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

В 13-ый турнир No Limit Hold'em Freezeout был совершен 561 вход, позволивший собрать призовой фонд 504,9 тысячи долларов. Победителем ивента стал американец Райан Ленг, который по некоторым источникам находился в баре на дне рождения жены во время турнира. Для уроженца Иллинойса это уже второй браслет Мировой серии покера. Первый ему покорился в 2018 году в офлайн-режиме.

Финальный стол проходил довольно быстро, ведь четверо игроков вылетели на протяжении всего 15 минут. Отметился в турнире и белорус Роман Афанасенко, который выиграл золотой браслет WSOP Online в прошлом году. В отчетном ивенте покерист занял третье место, проиграв свои фишки Ленгу и позволив ему сравняться с Кармином Чикконе в хедз-апе.

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Там же судьбу "золота" решила раздача, в которой оба игрока пошли в олл-ин с парой королей. Впрочем, выставление произошло после флопа, тогда как на тёрне Ленгу прилетела "девятка", позволившая ему получить две пары.

Результаты финального стола WSOP Online Event #13: