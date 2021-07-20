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Американец из Ирана Мартин Замани взял дебютный браслет WSOP в турнире по Омахе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
20 июля, 16:00
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Парень сумел обойти пятьсот с лишним соперников и выиграть крупнейшие призовые в онлайне
Мартин Замани выиграл первый браслет WSOP
Мартин Замани выиграл первый браслет WSOP / Фото: Pokernews

Вчера завершился еще один турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Несмотря на относительно небольшой бай-ин 888 долларов, турнир №19 Crazy Eights по Омахе PLO собрал всего 507 входов. Известных покеристов в нем не наблюдалось. Разве что стоит отметить, что Эндрю Лихтенбергер, который не пропускает практически ни одного турнира серии, финишировал на 17 месте, подняв 3 тысячи долларов.

Триумфатором ивента стал американец иранского происхождения Мартин Замани, который ранее в онлайн-турнирах не особо блистал. В решающей стадии события Мартин сумел с помощью сета оставить Джона Дель Росси на третьем месте и войти в хедз-ап чиплидером. Там он без проблем выиграл у Шона Строка, который пошел в олл-ін с КК, тогда как Замани получил на руки пару тузов.

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Отметим, что на живых ивентах американец сумел заработать 2,6 миллиона долларов, а в прошлом году стал триумфатором WSOP Circuit в Лас-Вегасе. Крупнейшие свои призовые (895К) Мартин заработал в январе 2019 года, победив на турнире PokerStars Caribbean Adventure.

Результаты финального стола WSOP Online Event #19:

  1. Мартин Замани – 92,5 тыс. долларов
  2. Шон Строк – 57 тыс. долларов
  3. Джон Дель Росси – 38,9 тыс. долларов
  4. Райан Дельпауло – 27 тыс. долларов
  5. Bobbybaldwin – 19,2 тыс. долларов
  6. Аркадий Цинис – 13,8 тыс. долларов
  7. Лорен Кляйн – 10,2 тыс. долларов

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