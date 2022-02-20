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У Лас-Вегасі відбулася церемонія "покерного Оскару". Хто став переможцем у номінаціях

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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20 лютого, 18:52
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Алі Імсірович став найкращим гравцем 2021 року, а Надя Магнус здобула відповідний приз серед жінок. Розповідаємо про підсумки церемонії Global Poker Awards
У Лас-Вегасі роздали нагороди Global Poker Awards 2021
У Лас-Вегасі роздали нагороди Global Poker Awards 2021

Днями у Лас-Вегасі відбулася церемонія Global Poker Awards. Під час заходу було роздано понад 20 нагород найкращим представникам покеру у 2021 році.

Найкращим гравцем був визнаний боснійський геній Алі Імсірович. Балканець заробив за 2021-й понад шість мільйонів доларів, вигравши 50 з гаком івентів.

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Окрім того, Алі здобув перемогу ще в одній номінації. Хлопця визнали найнезручнішим опонентом у 2021 році. Сам Алі таким вважає Майкла Аддамо, який заробив за минулий рік найбільше – 9,4М.

Щодо інших номінацій, то найкращою покеристкою року була визнана Надя Магнус, а в номінації "Ікона покеру" виділили покійного екс-коментатора Майкла Секстона. Також виділимо й інші номінації:

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  1. Найкращий виступ за фінальним столом – Адам Фрідман
  2. Найкраща рука – Даг Полк
  3. Покерна особистість Масато Йокосава
  4. Найкращий відеоблогер – Бред Оуен
  5. Найкращий стример – Бенджамін Спрегг
  6. Прорив року – Йохан Жільбер

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