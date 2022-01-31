Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" 🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Як ударно почати рік: ТОП-10 гравців у покер із найбільшими призовими за січень-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 13:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лише один покерист зміг заробити понад 1 мільйон за січень – Нік Петранджело. Знайомимося ближче зі списком найуспішніших гравців місяця
Александер Йєн (ліворуч), Нік Петранджело (по центру) та Антон Вігг (праворуч)
Александер Йєн (ліворуч), Нік Петранджело (по центру) та Антон Вігг (праворуч) / Фото: Pokernews

Сьогодні закінчується січень, тому настав час підбивати фінансові підсумки першого місяця 2022 року. Хто найкраще почав його і заробив найбільші призові у січні? Давайте дізнаємось.

Великих івентів у перший місяць року було не дуже багато, тому лише один гравець зумів подолати позначку 1 мільйон призових. Мова про американця Ніка Петранджело.

Реклама

Ник Петранджело разрывает хайроллеров в Лас-Вегасе

Уродженець Массачусетсу славно пофеєрив на серії Starway to Millions, чотири рази потрапивши в призи та двічі тріумфувавши. Причому обидві перемоги з різницею в один день принесли Ніку більшу частину призових – 1,5М. Усього за січень йому підкорилося 1,8 мільйона.

Реклама

Небагато до 1М недотягнув Александер Йєн. Його успіх на турнірі-відкритті WPT Lucky Hearts Poker Open приніс йому 975К, а ще один замет був не дуже великим – всього 3,6 тисячі.

Читайте також: 11 найуспішніших гравців в історії покеру

У січневу трійку увійшов і віце-чемпіон цього івенту Антон Вігг. Швед зумів заробити 650 тисяч. Зазначимо, що у п'ятірці знайшлося місце і для найкращого гравця минулого року Алі Імсіровича. Боснієць закінчив місяць із 595 тисячами призових.

Реклама
ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ПРИЗОВІ
1Нік ПетранджелоСША1 803 840 USD
2Александер ЄнСША978 910 USD
3Антон ВіггШвеція650 180 USD
4Джозеф ЧонгСША614 380 USD
5Алі ІмсіровичБоснія і Герцеговина595 405 USD
6Джонатан ЯффеСША574 085 USD
7Девід ПітерсСША570 000 USD
8Ніколас ВердерамоСША514 884 USD
9Даніель ЛазрусСША482 380 USD
10Філ ХельмутСША400 000 USD

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти