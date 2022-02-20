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В Лас-Вегасе состоялась церемония "покерного Оскара". Кто стал победителем в номинациях

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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20 февраля, 18:52
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Али Имсирович стал лучшим игроком 2021 года, а Надя Магнус получила соответствующий приз среди женщин. Рассказываем об итогах церемонии Global Poker Awards
В Лас-Вегасе раздали награды Global Poker Awards 2021
В Лас-Вегасе раздали награды Global Poker Awards 2021

На днях в Лас-Вегасе состоялась церемония Global Poker Awards. В ходе мероприятия были розданы более 20 наград лучшим представителям покера в 2021 году.

Лучшим игроком был признан боснийский гений Али Имсирович. Балканец заработал за 2021-й более шести миллионов долларов, выиграв 50 с лишним ивентов.

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Кроме того, Али добыл победу еще в одной номинации. Парня признали самым неудобным оппонентом в 2021 году. Сам Али таковым считает Майкла Аддамо, который заработал за прошлый год больше всех – 9,4М.

Что касается других номинаций, то лучшей покеристкой года была признана Надя Магнус, а в номинации "Икона покера" выделили покойного экс-комментатора Майкла Секстона. Также выделим и другие номинации:

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  1. Лучшее выступление за финальным столом – Адам Фридман
  2. Лучшая рука – Даг Полк
  3. Покерная личность – Масато Йокосава
  4. Лучший видеоблогер – Брэд Оуэн
  5. Лучший стример – Бенджамин Спрэгг
  6. Прорыв года – Йохан Жильбер

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