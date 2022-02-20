В Лас-Вегасе состоялась церемония "покерного Оскара". Кто стал победителем в номинациях

Али Имсирович стал лучшим игроком 2021 года, а Надя Магнус получила соответствующий приз среди женщин. Рассказываем об итогах церемонии Global Poker Awards

В Лас-Вегасе раздали награды Global Poker Awards 2021

На днях в Лас-Вегасе состоялась церемония Global Poker Awards. В ходе мероприятия были розданы более 20 наград лучшим представителям покера в 2021 году.

Лучшим игроком был признан боснийский гений Али Имсирович. Балканец заработал за 2021-й более шести миллионов долларов, выиграв 50 с лишним ивентов.

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Кроме того, Али добыл победу еще в одной номинации. Парня признали самым неудобным оппонентом в 2021 году. Сам Али таковым считает Майкла Аддамо, который заработал за прошлый год больше всех – 9,4М.

Что касается других номинаций, то лучшей покеристкой года была признана Надя Магнус, а в номинации "Икона покера" выделили покойного экс-комментатора Майкла Секстона. Также выделим и другие номинации:

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