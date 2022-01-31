Как ударно начать год: ТОП-10 игроков в покер с наибольшими призовыми за январь-2022

Лишь один покерист смог заработать более 1 миллиона за январь – Ник Петранджело. Знакомимся поближе со списком самых успешных игроков месяца

Александер Йен (слева), Ник Петранджело (по центру) и Антон Вигг (справа) / Фото: Pokernews

Сегодня заканчивается январь, поэтому пора подводить финансовые итоги первого месяца 2022 года. Кто лучше всех начал его и заработал наибольшие призовые в январе? Давайте узнаем.

Крупных ивентов в первый месяц года было не особо много, поэтому лишь один игрок сумел преодолеть отметку в 1 миллион призовых. Речь про американца Ника Петранджело.

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Уроженец Массачусетса славно пофеерил на серии Starway to Millions, четырежды попав в призы и дважды триумфовав. Причем, обе победы с разницей в один день принесли Нику большую часть призовых – 1,5М. Всего же за январь ему покорилось 1,8 миллиона.

Немного до 1М недотянул Александер Йен. Его успех на турнире-открытии WPT Lucky Hearts Poker Open принес ему 975К, а еще один занос был не очень крупным – всего 3,6 тысячи.

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В январскую тройку вошел и вице-чемпион данного ивента Антон Вигг. Швед сумел заработать 650 тысяч. Отметим, что в пятерке нашлось место и для лучшего игрока прошлого года Али Имсировича. Босниец закончил месяц с 595 тысячами призовых.