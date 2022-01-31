Как ударно начать год: ТОП-10 игроков в покер с наибольшими призовыми за январь-2022

Сегодня заканчивается январь, поэтому пора подводить финансовые итоги первого месяца 2022 года. Кто лучше всех начал его и заработал наибольшие призовые в январе? Давайте узнаем.
Крупных ивентов в первый месяц года было не особо много, поэтому лишь один игрок сумел преодолеть отметку в 1 миллион призовых. Речь про американца Ника Петранджело.
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Уроженец Массачусетса славно пофеерил на серии Starway to Millions, четырежды попав в призы и дважды триумфовав. Причем, обе победы с разницей в один день принесли Нику большую часть призовых – 1,5М. Всего же за январь ему покорилось 1,8 миллиона.
Немного до 1М недотянул Александер Йен. Его успех на турнире-открытии WPT Lucky Hearts Poker Open принес ему 975К, а еще один занос был не очень крупным – всего 3,6 тысячи.
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В январскую тройку вошел и вице-чемпион данного ивента Антон Вигг. Швед сумел заработать 650 тысяч. Отметим, что в пятерке нашлось место и для лучшего игрока прошлого года Али Имсировича. Босниец закончил месяц с 595 тысячами призовых.
|№
|ИГРОК
|СТРАНА
|ПРИЗОВЫЕ
|1
|Ник Петранджело
|США
|1 803 840 USD
|2
|Александер Йен
|США
|978 910 USD
|3
|Антон Вигг
|Швеция
|650 180 USD
|4
|Джозеф Чонг
|США
|614 380 USD
|5
|Али Имсирович
|Босния и Герцеговина
|595 405 USD
|6
|Джонатан Яффе
|США
|574 085 USD
|7
|Дэвид Питерс
|США
|570 000 USD
|8
|Николас Вердерамо
|США
|514 884 USD
|9
|Даниэль Лазрус
|США
|482 380 USD
|10
|Фил Хельмут
|США
|400 000 USD