У Лас-Вегасі вночі важко заснути. Особливо, коли танцює така красуня (відео)

Активна покеристка Лілі Кілетто підпалила Instagram гарячим танцем в номері, одягнувши червону міні-сукню

Лілі Кілетто запалює Instagram своїми танцями / Фото: Instagram Лілі Кілетто

Одна з найгарячіших покеристок світу Лілі Кілетто намагається не пропускати покерні серії. А вже якщо мова йде про WSOP, дівчина обов'язково буде в центрі подій.

Так сталося і в цьому році, американка вже взяла участь в декількох івентах Світової серії покеру і навіть разок потрапила в призи. Правда, 188 місце в події дозволило красуні заробити лише 3,9 тисячі доларів.

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У вільний час Лілі також не втрачає можливості розважитися. Дівчина поселилася в фешенебельному готелі Encore та опублікувала гарячий пост з номера.

Кілетто зізналася, що їй важко заснути в "місті гріхів" і додала спокусливе відео з еротичними танцями. Красуня одягла червону міні-сукню і порадувала підписників своїми пишними формами.

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Відзначимо, що за свою кар'єру Кілетто заробила майже 900 тисяч доларів. Лілі чимало потрапляла в призи на великих івентах. Наприклад, на WPT в Монреалі у 2013 році вона виявилася п'ятою в Головній події, піднявши 120 тисяч доларів.

А трохи раніше дівчина відмінно зіграла на чемпіонаті WPT з Безлімітного Холдему Lucky Hearts Poker Open, де за 2 місце отримала майже 200 тисяч.