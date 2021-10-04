Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Безсоння гарантоване! Спекотна красуня розтопила Instagram відвертим вбранням (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 жовтня, 21:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лілі Кілетто любить хвалитися своєю фігурою перед підписниками, не втративши можливості в черговий раз зібрати лайки
Лілі Кілетто підриває Instagram відвертими постами
Лілі Кілетто підриває Instagram відвертими постами / Фото: Instagram Лілі Кілетто

Американка Лілі Кілетто – одна з найгарячіших покеристок світу. Красуня називає покер швидше хобі, ніж професійним заняттям. В першу чергу Лілі є моделлю і початківцям модельєром.

Читайте також: Красуня Саша Ліу виглядає неймовірно на четвертому місяці вагітності

Реклама

Також уродженка Флориди активно веде сторінку в Instagram, на яку підписалося вже понад 75 тисяч шанувальників. Не дивно, адже її знімки в соцмережах не залишать байдужими нікого.

Реклама

Днями ж дівчина розпалила підписників завдяки відео в зухвалому одязі. Лілі одягла чорну відкриту білизну і червоні чоботи, продефілювавши перед шанувальниками.

Відзначимо, що за свою кар'єру Кілетто заробила майже 900 тисяч доларів. Лілі чимало потрапляла в призи на великих івентах. Наприклад, на WPT в Монреалі в 2013 році вона виявилася п'ятою в головній події, піднявши 120 тисяч доларів.

Реклама

А трохи раніше дівчина відмінно зіграла на чемпіонаті WPT з Безлімітного Холдему Lucky Hearts Poker Open, де за 2 місце отримала майже 200 тисяч.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти