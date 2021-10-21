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В Лас-Вегасе ночью трудно заснуть. Особенно, когда танцует такая красотка (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 октября, 22:10
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Заводная покеристка Лили Килетто подожгла Instagram горячим танцем в номере, облачившись в красное мини-платье
Лили Килетто зажигает Instagram своими танцами
Лили Килетто зажигает Instagram своими танцами / Фото: Instagram Лили Килетто

Одна из самых горячих покеристок мира Лили Килетто старается не пропускать покерные серии. А уж если речь идет о WSOP, девушка обязательно будет в центре событий.

Так случилось и в этом году, американка уже приняла участие в нескольких ивентах Мировой серии покера и даже разок попала в призы. Правда, 188 место в событии позволило красотке заработать лишь 3,9 тысячи долларов.

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В свободное время Лили также не теряет возможности развлечься. Девушка поселилась в фешенебельном отеле Encore и опубликовала горячий пост из номера.

Килетто призналась, что ей тяжело заснуть в "городе грехов" и добавила соблазнительное видео с эротическими танцами. Красотка одела красное мини-платье и порадовала подписчиков своими пышными формами.

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Отметим, что за свою карьеру Килетто заработала почти 900 тысяч долларов. Лили немало попадала в призы на крупных ивентах. К примеру, на WPT в Монреале в 2013 году она оказалась пятой в главном событии, подняв 120 тысяч долларов.

А немного ранее девушка отлично сыграла на чемпионате WPT по Безлимитному Холдему Lucky Hearts Poker Open, где за 2 место получила почти 200 тысяч.

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