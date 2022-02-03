Учень Федора Хольца виграв 782 тисячі в інтернеті, але поступився за призами віце-чемпіону

Вчора вночі добіг кінця топовий онлайн-турнір The Venom, який проводився одним із найбільших румів світу. Його учасниками стали 3782 гравці, які не пошкодували 2650 доларів бай-іну.
Це дозволило перебити гарантію у 10М призових. Переможцю ж належало 1,18 мільйона, однак у результаті жоден із гравців не досяг цієї позначки.
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Перед фінальним столом ТОП-8 гравців домовилися про угоду, згідно з якою 50% призового фонду, що залишився, ділилася б між покеристами відповідно до поточних на той момент стеків.
Лідером за нього сідав мальтієць під ніком 100kunderrisk. У результаті учасник програв у хедз-апі австрійцю Стефану Нємєцу, проте все одно забрав найбільші призи – 793К.
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Сам же Нємєц починав стіл п'ятим, тому отримав 782 тисячі. Варто зазначити, що Стефан є учнем легендарного Федора Хольца і навіть брав участь у його покерному шоу "Grind House".
Результати фінального столу The Venom:
- Стефан Нємєц – 782 тис. доларів
- 100kunderrisk – 793,7 тис. доларів
- Франсуа Піро – 622,7 тис. доларів
- Padishar – 354 тис. доларів
- galaxycygnus – 367 тис. доларів
- ImHereToFold – 287,6 тис. доларів
- Маріо Мосбек – 230,8 тис. доларів
- Kylejf – 224,9 тис. доларів