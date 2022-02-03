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Ученик Федора Хольца выиграл 782 тысячи в интернете, но уступил по призам вице-чемпиону

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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3 февраля, 21:43
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Победитель ивента The Venom должен был получить больше миллиона долларов, однако сделка перед финалкой не позволила игрокам достичь этой суммы
Стефан Немец стал победителем The Venom
Стефан Немец стал победителем The Venom

Вчера ночью подошел к концу топовый онлайн-турнир The Venom, который проводился одним из крупнейших румов мира. Его участниками стали 3782 игрока, которые не пожалели 2650 долларов бай-ина.

Это позволило перебить гарантию в 10М призовых. Победителю же причиталось 1,18 миллиона, однако в итоге ни один из игроков не достиг этой отметки.

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Перед финальным столом ТОП-8 игроков договорились о сделке, согласно которой 50% оставшегося призового фонда делилась бы между покеристами в соответствии с текущими на тот момент стеками.

Лидером за него садился мальтиец под ником 100kunderrisk. В итоге участник проиграл в хедз-апе австрийцу Стефану Немецу, однако все равно забрал наибольшие призы – 793К.

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Сам же Немец начинал стол пятым, поэтому в итоге получил 782 тысячи. Стоит отметить, что Стефан является учеником легендарного Федора Хольца и даже участвовал в его покерном шоу "Grind House".

Результаты финального стола The Venom:

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  1. Стефан Немец – 782 тыс. долларов
  2. 100kunderrisk – 793,7 тыс. долларов
  3. Франсуа Пиро – 622,7 тыс. долларов
  4. Padishar – 354 тыс. долларов
  5. galaxycygnus – 367 тыс. долларов
  6. ImHereToFold – 287,6 тыс. долларов
  7. Марио Мосбек – 230,8 тыс. долларов
  8. Kylejf – 224,9 тыс. долларов

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