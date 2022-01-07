Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌟 З Різдвом Христовим! 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Казкове Балі скасовується. Омікрон став причиною перенесення великої події для мільйонерів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 січня, 16:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пандемія коронавірусу на екзотичному острові змусила організаторів серії хайролерів Triton Poker Series скасувати турніри з покеру
Triton Super High Roller Series скасована через пандемію коронавірусу
Triton Super High Roller Series скасована через пандемію коронавірусу

У 2021 році покер повернувся до офлайн-режиму. Багато найбільших серій, у тому числі й WSOP, були проведені навіть незважаючи на пандемію коронавірусу, адже на них пускали лише вакцинованих гравців.

А вже 17 лютого цього року на Балі мала стартувати велика серія хайролерів Triton Super High Roller. Втім, упоперек планів організаторів став новий штам коронавірусу Омікрон.

Реклама

Серію перенесли на невизначений строк до відновлення епідемситуації в регіоні. Генеральний директор Triton Poker Series Енді Вонг заявив наступне:

"Ми задоволені тим інтересом, який викликала серія, проте розчаровані, що поточні обставини не дозволяють нам проводити та транслювати турнір на Балі у прямому ефірі. Здоров'я та безпека гравців завжди для нас є пріоритетом".

У серії спочатку було заплановано 11 турнірів із бай-інами від 30К до 200К. На нього повинні були прибути найкращі гравці з різних країн і саме це стало однією з причин скасування серії.

Читайте також: Гравцю-антиваксеру пропонують 10 тисяч доларів за тест

Реклама

Справа в тому, що уряд острова може будь-якої миті оголосити локдаун. У такому разі гравці не зможуть повернутися додому або ж ця можливість буде обмежена.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1/2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти