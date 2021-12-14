Організатори великої покерної серії скасували турнір через відомі китайські забобони

Гаряча серія Triton Super High Roller буде проведена вперше зі старту пандемії коронавірусу. Заплановано 11 заходів

Triton Super High Roller Series пройде на Балі з 17 лютого по 1 березня 2022 року / Фото: Pokernews

Наприкінці листопада завершилася Світова серія покеру, яка проходила у Лас-Вегасі. WSOP розіграла 88 золотих браслетів, вперше повернувшись до "живого" режиму після старту пандемії коронавірусу.

Вже в лютому відновиться ще одна велика серія покеру Triton Super High Roller. Турніри не проводилися з 2019 року, проте через кілька місяців TSHR все ж таки пройде на острові Балі (Індонезія).

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Організатори окреслили аж 12 івентів, які стартують 17 лютого. Бай-іни зможуть подужати лише найбагатші покеристи – від 30 тисяч до 200К доларів.

Розклад серії Triton Super High Roller:

№ Івент Дати Бай-ін 1 NLH 8-Handed 17-18 лютого 30 000 доларів 2 NLH 6-Handed 18-19 лютого 60 000 доларів 3 NLH 8-Handed 19-20 лютого 100 000 доларів 5 NLH Turbo 20-21 лютого 40 000 доларів 6 NLH Main Event 21-23 лютого 200 000 доларів 7 PLO 23-24 лютого 40 000 доларів 8 Short Deck Ante-Only 24-25 лютого 30 000 доларів 9 Short Deck Ante-Only 25-26 лютого 60 000 доларів 10 Short Deck Ante-Only 26-27 лютого 100 000 доларів 11 Short Deck Main Event 27 лютого – 1 березня 200 000 доларів 12 Short Deck Turbo 1 березня 40 000 доларів

Зазначається, що турнір №4 виключено із серії з забобонних причин, оскільки в Китаї та країнах Східної Азії ця цифра вважається нещасливою.

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Очікується, що на турнір приїдуть найкрутіші хайролери з усього світу – Філ Айві, Даніель Негреану, Том Дван, Джастін Бономо та Брін Кенні. До речі, для останніх двох серія може стати полем для бою за звання найуспішнішого покериста за весь час.

На початку грудня Бономо успішно відіграв супертурнір у Лас-Вегасі та обігнав Кенні у списку найбагатших гравців у покер в історії. Тепер Брін має намір взяти реванш! До того ж, відрив не такий і великий – лише 270 тисяч.