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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Организаторы крупной покерной серии отменили турнир из-за известного китайского суеверия

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 декабря, 14:55
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Горячая серия Triton Super High Roller будет проведена впервые со старта пандемии коронавируса. Запланировано 11 мероприятий
Triton Super High Roller Series пройдет на Бали с 17 февраля по 1 марта 2022 года
Triton Super High Roller Series пройдет на Бали с 17 февраля по 1 марта 2022 года / Фото: Pokernews

В конце ноября завершилась Мировая серия покера, которая проходила в Лас-Вегасе. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, впервые вернувшись в "живой" режим после старта пандемии коронавируса.

Уже в феврале возобновится еще одна крупная покерная серия Triton Super High Roller. Турниры не проводились с 2019 года, однако через пару месяцев TSHR все же пройдет на острове Бали (Индонезия).

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Организаторы наметили аж 12 ивентов, которые стартуют 17 февраля. Бай-ины смогут осилить лишь самые богатые покеристы – от 30 тысяч до 200К долларов.

Расписание серии Triton Super High Roller:

ИвентДатыБай-ин
1NLH 8-Handed17-18 февраля30 000 долларов
2NLH 6-Handed18-19 февраля60 000 долларов
3NLH 8-Handed19-20 февраля100 000 долларов
5NLH Turbo20-21 февраля40 000 долларов
6NLH Main Event21-23 февраля200 000 долларов
7PLO23-24 февраля40 000 долларов
8Short Deck Ante-Only24-25 февраля30 000 долларов
9Short Deck Ante-Only25-26 февраля60 000 долларов
10Short Deck Ante-Only26-27 февраля100 000 долларов
11Short Deck Main Event27 февраля – 1 марта200 000 долларов
12Short Deck Turbo1 марта40 000 долларов

Отмечается, что турнир №4 исключен из серии по суеверным причинам, поскольку в Китае и странах Восточной Азии данная цифра считается несчастливой.

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Ожидается, что на турнир приедут крутейшие хайроллеры со всего мира – Фил Айви, Даниэль Негреану, Том Дван, Джастин Бономо и Брин Кенни. К слову, для последних двоих серия может стать полем для боя за звание самого успешного покериста за все время.

В начале декабря Бономо успешно отыграл супертурнир в Лас-Вегасе и обогнал Кенни в списке самых богатых игроков в покер в истории. Теперь же Брин намерен взять реванш! К тому же, отрыв не такой и большой – всего 270 тысяч.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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