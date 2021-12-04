Новий король! Джастін Бономо очолив рейтинг найуспішніших покеристів в історії

Американський хайролер виграв мегаівент у Лас-Вегасі та став найкращим покеристом у рейтингу найуспішніших гравців за весь час

Джастін Бономо - найуспішніший покерист в історії / Фото: Pokeroff

Одним із головних показників успішності у покері є показник загальної суми призових за всю кар'єру. Довгий час лідерство утримував Брін Кенні із показником 56,4 мільйона доларів.

Щоправда, покерист довгий час не був помічений у великих турнірах та пропустив нещодавню WSOP. Це дозволило Джастіну Бономо підібратися впритул за цим показником.

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На Світовій серії покеру "ZeeJustin" зайняв друге місце в івенті №38 та підібрався до Кенні на відстань у 300 тисяч (56,4К проти 56,1К). Нещодавно Брін повернувся за стіл і зміг зайняти 2 місце у турнірі хайролерів у Флориді.

Це дозволило Кенні підняти планку до позначки 56,9 мільйона. Втім, Бономо таки досяг свого! На супертурнірі з бай-іном 100 тисяч доларів у казино Bellagio (Лас-Вегас) Джастін обіграв 18 хайролерів та став переможцем івента.

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Тріумф збагатив американця на 928,2 тисячі доларів, що дозволило йому стати найуспішнішим покеристом в історії з показником 57М. Що цікаво, у тому ж таки івенті взяв участь і Брін Кенні, проте поїхав додому без призів. Тепер п'ятірка найуспішніших покеристів в історії виглядає так: