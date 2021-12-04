Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Новий король! Джастін Бономо очолив рейтинг найуспішніших покеристів в історії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
4 грудня, 18:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський хайролер виграв мегаівент у Лас-Вегасі та став найкращим покеристом у рейтингу найуспішніших гравців за весь час
Джастін Бономо - найуспішніший покерист в історії
Джастін Бономо - найуспішніший покерист в історії / Фото: Pokeroff

Одним із головних показників успішності у покері є показник загальної суми призових за всю кар'єру. Довгий час лідерство утримував Брін Кенні із показником 56,4 мільйона доларів.

Щоправда, покерист довгий час не був помічений у великих турнірах та пропустив нещодавню WSOP. Це дозволило Джастіну Бономо підібратися впритул за цим показником.

Реклама

На Світовій серії покеру "ZeeJustin" зайняв друге місце в івенті №38 та підібрався до Кенні на відстань у 300 тисяч (56,4К проти 56,1К). Нещодавно Брін повернувся за стіл і зміг зайняти 2 місце у турнірі хайролерів у Флориді.

Це дозволило Кенні підняти планку до позначки 56,9 мільйона. Втім, Бономо таки досяг свого! На супертурнірі з бай-іном 100 тисяч доларів у казино Bellagio (Лас-Вегас) Джастін обіграв 18 хайролерів та став переможцем івента.

Реклама

Тріумф збагатив американця на 928,2 тисячі доларів, що дозволило йому стати найуспішнішим покеристом в історії з показником 57М. Що цікаво, у тому ж таки івенті взяв участь і Брін Кенні, проте поїхав додому без призів. Тепер п'ятірка найуспішніших покеристів в історії виглядає так:

  1. Джастін Бономо – 57 млн доларів
  2. Брін Кенні – 56,9 млн доларів
  3. Даніель Негреану – 45,1 млн доларів
  4. Ерік Сайдел – 38,4 млн доларів
  5. Девід Пітерс – 38,2 млн доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти