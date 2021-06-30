Розібратися на класі: в новому сезоні покерного шоу Філ Хельмут битиметься зі спортивним журналістом

Нік Райт став несподіваним суперником рекордсмена WSOP в третьому сезоні популярної програми High Stakes Duel

Нік Райт стане суперником Філа Хельмута в третьому сезоні High Stakes Duel / Фото: Pokeroff

нещодавно легендарний Філ Хельмут впевнено розібрався з Даніелем Негреану в шоу High Stakes Duel, а перед цим американець не менш ефектно обіграв Антоніо Есфандіарі.

Очікувалося, що суперником Хельмута в третьому сезоні шоу стане Том Дван, однак організатори зуміли здивувати. Новим опонентом The Poker Brat буде Нік Райт. Хлопець є спортивним журналістом і радіоведучим, а зовсім не професійним покеристом. Нік почав грати в карти ще в коледжі, однак вирішив займатися покером лише в якості хобі.

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"Думаю, перемогти Філа Хельмута неможливо, якщо ти впевнений, що краще за нього. Попередні суперники думали про те, що Філ думає, що вони думають і так далі. У підсумку вони помиляються. На цей раз організаторам потрібен був той, хто розуміє, що дійсно поступається Філу. Така людина має більш високі шанси на перемогу.

Я став ідеальним вибором, тому що впевнений, що Хельмут набагато краще за мене, але при цьому хочу перемогти. Я займався навчанням останній місяць. Покерні книги, на мій погляд, не приносять користі, тому я дивився відео з грою Філа. А ось він не зможе ніде подивитися мою гру. Ми грали разом кілька разів, та і я звичайно не граю в іграх, що транслюються. Так що у мене є перевага", – заявив Нік Райт.

Перший раунд дуелі призначений на 28 липня. Обидва покеристи сядуть зі стеками по 50 тисяч доларів і будуть грати до обнулення. Очікується, що переможець цієї сутички вже битиметься з Томом Дваном.