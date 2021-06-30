Разобраться на классе: в новом сезоне покерного шоу Фил Хельмут сразится со спортивным журналистом

Ник Райт стал неожиданным соперником рекордсмена WSOP в третьем сезоне популярной программы High Stakes Duel

Ник Райт станет соперником Фила Хельмута в третьем сезоне High Stakes Duel / Фото: Pokeroff

Недавно легендарный Фил Хельмут уверенно разобрался с Даниэлем Негреану в шоу High Stakes Duel, а перед этим американец не менее эффектно разобрался с Антонио Эсфандиари.

Ожидалось, что соперником Хельмута в третьем сезоне шоу станет Том Дван, однако организаторы сумели удивить. Новым соперником The Poker Brat станет Ник Райт. Парень является спортивным журналистом и радиоведущим, а вовсе не профессиональным покеристом. Ник начал играть в карты еще в колледже, однако решил заниматься покером лишь в качестве хобби.

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"Думаю, победить Фила Хельмута невозможно, если ты уверен, что лучше, чем он. Предыдущие соперники думали о том, что Фил думает, что они думают и так далее. В итоге они ошибаются. На этот раз организаторам нужен был тот, кто понимает, что действительно уступает Филу. Такой человек имеет более высокие шансы на победу.

Я стал идеальным выбором, потому что уверен, что Хельмут гораздо лучше меня, но при этом хочу победить. Я занимался обучением последний месяц. Покерные книги, на мой взгляд, бесполезны, поэтому я смотрел видео с игрой Фила. А вот он не сможет нигде посмотреть мою игру. Мы играли вместе пару раз, да и я обычно не играю транслируемые игры. Так что у меня есть преимущество", – заявил Ник Райт.

Первый раунд дуэли назначен на 28 июля. Оба покериста сядут со стеками по 50 тысяч долларов и будут играть до обнуления. Ожидается, что победитель этой схватки уже сразится с Томом Дваном.