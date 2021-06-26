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Рекордсмен WSOP Філ Хельмут оголосив про намір взяти участь в гарячому марафоні турнірів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
26 червня, 22:45
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Американський покерист зіграє в трьох суперівентах в середині липня, в тому числі і на WSOP Online
Філ Хельмут не планує зменшувати оберти в покері
Філ Хельмут не планує зменшувати оберти в покері / Фото: Instagram Філа Хельмута

Нещодавно став відомий розклад турнірів WSOP Online 2021. Світова серія покеру в інтернеті пройде з 1 липня по 1 серпня, в ході якої буде розіграно 33 браслети.

Прийняти в ній участь планує і легендарний Філ Хельмут. Американський покерист написав про це на своїй сторінці в Instagram. Правда, це буде не єдиний івент для Хельмута в липні. З 2 по 7 липня Філ має намір зіграти на турнірі Світового покерного туру WPT Venetian, а також у PokerGo Cup, який пройде з 6 по 15 липня.

Правда, таке поєднання можливе, якщо організатори турнірів дадуть добро на використання комп'ютеру під час ігор, щоб можна було відігравати турніри одночасно. Нагадаємо, що Філ Хельмут є рекордсменом WSOP за кількістю золотих браслетів. Американець встиг зібрати 15 таких нагород за свою кар'єру.

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