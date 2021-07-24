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Раян Хагерті обставив Негреану та Хельмута у боротьбі за свій перший браслет WSOP (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
24 липня, 20:30
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Американський покерист зумів підняти 67 тисяч доларів завдяки своєму дебютному тріумфу на Світовій серії покеру
Раян Хагерті - володар золотого браслета WSOP Online
Раян Хагерті - володар золотого браслета WSOP Online / Фото: Pokernews

Вранці завершився черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

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23-ий турнір зібрав 694 входу по 500 доларів бай-іну. Взяли в ньому участь і провідні покеристи світу, які задовольнялися мінімальними призовими. Кріс Мурман підняв всього 874 долари за 83 місце, Філ Хельмут виграв 1156 доларів (52 місце), а Даніель Негреану взяв 1,8К (26 місце).

Даніель Негреану виграв перший турнір з 2015 року
Даніель Негреану виграв перший турнір з 2015 року / Фото: Pokernews

Переможцем же став житель Нью-Джерсі Раян Хагерті. У хедз-апі американець влаштував шоу з англійцем Річардом Ліоттою. Опоненти по кілька разів йшли в олл-ін, влаштувавши гойдалки.

Однак в результаті Хагерті зумів зібрати пару дам, обігравши суперника з нічим не підкріпленими тузом і валетом. Для Раяна цей тріумф став першим на WSOP. У минулому році в Мейн івент Світової серії онлайн Хагерті зайняв четверте місце. Всього за кар'єру американець підняв 340К.

Результати фінального столу WSOP Online Event #23:

  1. Раян Хагерті – 67,2 тис. доларів
  2. Річард Ліотта – 41,6 тис. доларів
  3. Расселл Крейн – 28,6 тис. доларів
  4. Келвін Андерсон – 20 тис. доларів
  5. Ентоні Чін – 14,3 тис. доларів
  6. sub_zer0 – 10,3 тис. доларів
  7. Lukaslo0413 – 7,6 тис. доларів
  8. Кайл Міхоліч – 5,7 тис. доларів
  9. Раймонд Філліпоне – 4,4 тис. доларів

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