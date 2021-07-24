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Райан Хагерти обставил Негреану и Хельмута в борьбе за свой первый браслет WSOP (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июля, 20:30
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Американский покерист сумел поднять 67 тысяч долларов благодаря своему дебютному триумфу на Мировой серии покера
Райан Хагерти - обладатель золотого браслета WSOP Online
Райан Хагерти - обладатель золотого браслета WSOP Online / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

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23-ий турнир собрал 694 входа по 500 долларов бай-ина. Приняли в нем участники и ведущие покеристы мира, которые довольствовались минимальными призовыми. Крис Мурман поднял всего 874 доллара за 83 место, Фил Хельмут выиграл 1156 долларов (52 место), а Даниэль Негреану взял 1,8К (26 место).

Даниэль Негреану выиграл первый турнир с 2015 года
Даниэль Негреану выиграл первый турнир с 2015 года / Фото: Pokernews

Победителем же стал житель Нью-Джерси Райан Хагерти. В хедз-апе американец устроил шоу с англичанином Ричардом Лиоттой. Оппоненты по несколько раз шли в олл-ин, устроив качели.

Однако в итоге Хагерти сумел собрать пару дам, обыграв соперника с ничем не подкрепленными тузом и валетом. Для Райана этот триумф стал первым на WSOP. В прошлом году в Мэйн Ивенте Мировой серии онлайн Хагерти занял четвертое место. Всего за карьеру американец поднял 340К.

Результаты финального стола WSOP Online Event #23:

  1. Райан Хагерти – 67,2 тыс. долларов
  2. Ричард Лиотта – 41,6 тыс. долларов
  3. Расселл Крэйн – 28,6 тыс. долларов
  4. Келвин Андерсон – 20 тыс. долларов
  5. Энтони Чин – 14,3 тыс. долларов
  6. sub_zer0 – 10,3 тыс. долларов
  7. Lukaslo0413 – 7,6 тыс. долларов
  8. Кайл Михолич – 5,7 тыс. долларов
  9. Раймонд Филлипоне – 4,4 тыс. долларов

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