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Півмільйона коту під хвіст! Негреану знищив камеру після фіаско за покерним столом (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 червня, 23:58
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Канадський хайролер здійснив два входи в супертурнір на WSOP 2022, проте дика невдача вивела його з себе
Даніель Негреану - один із найкращих покеристів в історії
Даніель Негреану - один із найкращих покеристів в історії / Фото: Pokernews

Ця Світова серія покеру складається вкрай невдало для легенди гри Даніеля Негреану. Канадець жодного разу не був близьким до завоювання золотого браслета.

Даніель чотири рази увійшов у невеликі призи, заробивши на суму трохи більше 90 тисяч. А днями PokerKid з тріском провалився в івенті для суперхайролерів, у якому тріумфував Алекс Фоксен.

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Негреану використав два входи, заплативши в сумі аж 500К. На другий день він проходив з одним з найбільших стеків, проте швидко втратив усі фішки. Апогеєм невдачі стала роздача проти Девіда Пітерса.

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Суперник із піковими QТ викликав суперника в олл-ін і Негреану підтримав, маючи на руках пару десяток. Однак на стіл лягли три піки (К♦️9♠️6♥️7♠️3♠️) і відправила канадця до нокауту.

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Фатальний рівер викликав у Даніеля максимальну агресію. Хлопець дотримав івент для свого блогу за допомогою камери на штативі. Однак провал змусив його розбити девайс об стіл і викинути убік.

Зазначимо, що Негреану йде третім у рейтингу All Time Money List. За свою кар'єру канадець заробив 46,1 М призових та шість золотих браслетів WSOР.

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Дойл Брансон
10
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Філ Айві
10
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9
6
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9
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57.2
2
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57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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