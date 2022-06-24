Гравець у покер заробив мільйон доларів, розкрутившись із однієї фішки

У Лас-Вегасі на WSOP завершився турнір MILLIONAIRE MAKER NLH, де визначався володар одного з 89 браслетів. Виходячи з назви, можна зрозуміти, що переможець ставав би мільйонером.
Турнір викликав великий інтерес серед покеристів, зібравши майже 8 тисяч входів по 1500 доларів. Призовий фонд у результаті зростав до позначки 10,6М.
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Серед 1196 гравців, які потрапили до ITM, є один українець. Уродженець Криму Павло Векслер залетів на 783 місце та подвоїв витрачений бай-ін – 3К.
За фінальний стіл не потрапляли топові покеристи, а перемога дісталася, мабуть, найсильнішому з них. Болгарин Юліан Колєв раніше був успішнішим в онлайні, де торік і виграв свій перший браслет.
Тепер хлопець показав чудеса воскресіння і на стадії двох столів зміг вижити з однією фішкою на руках. Пропустивши одну роздачу, Колєв кілька разів пішов у олл-ін та зміг відігратися. У хедз-апі Юліан здолав ізраїльтянина Росена та забрав 1,12 мільйона призових.
Результати фінального столу турніру WSOP MILLIONAIRE MAKER NLH :
- Юліан Колєв – 1,12 млн доларів
- Орен Росен – 695,3 тис. доларів
- Тайлер Гастон – 522,7 тис. доларів
- Йіта Чунг – 395,5 тис. доларів
- Домінік Бразьєр – 301,3 тис. доларів
- Стенлі Венг – 231,1 тис. доларів
- Ален Теноріо – 178,5 тис. доларів
- Бастьєн Жолі – 138,8 тис. доларів
- Нік Марчінгтон – 108,7 тис. доларів