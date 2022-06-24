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Гравець у покер заробив мільйон доларів, розкрутившись із однієї фішки

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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24 червня, 11:14
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Юліан Колєв був близький до провалу перед стартом фіналки, але успіх допоміг йому піднятися з бруду в князі
Юліан Колєв виграв другий браслет WSOP у кар'єрі
Юліан Колєв виграв другий браслет WSOP у кар'єрі / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі на WSOP завершився турнір MILLIONAIRE MAKER NLH, де визначався володар одного з 89 браслетів. Виходячи з назви, можна зрозуміти, що переможець ставав би мільйонером.

Турнір викликав великий інтерес серед покеристів, зібравши майже 8 тисяч входів по 1500 доларів. Призовий фонд у результаті зростав до позначки 10,6М.

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Серед 1196 гравців, які потрапили до ITM, є один українець. Уродженець Криму Павло Векслер залетів на 783 місце та подвоїв витрачений бай-ін – 3К.

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Павел Векслер успешно играет на Мировой серии покера

За фінальний стіл не потрапляли топові покеристи, а перемога дісталася, мабуть, найсильнішому з них. Болгарин Юліан Колєв раніше був успішнішим в онлайні, де торік і виграв свій перший браслет.

Тепер хлопець показав чудеса воскресіння і на стадії двох столів зміг вижити з однією фішкою на руках. Пропустивши одну роздачу, Колєв кілька разів пішов у олл-ін та зміг відігратися. У хедз-апі Юліан здолав ізраїльтянина Росена та забрав 1,12 мільйона призових.

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Результати фінального столу турніру WSOP MILLIONAIRE MAKER NLH :

  1. Юліан Колєв – 1,12 млн доларів
  2. Орен Росен – 695,3 тис. доларів
  3. Тайлер Гастон – 522,7 тис. доларів
  4. Йіта Чунг – 395,5 тис. доларів
  5. Домінік Бразьєр – 301,3 тис. доларів
  6. Стенлі Венг – 231,1 тис. доларів
  7. Ален Теноріо – 178,5 тис. доларів
  8. Бастьєн Жолі – 138,8 тис. доларів
  9. Нік Марчінгтон – 108,7 тис. доларів

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10
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10
4
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9
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