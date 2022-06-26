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Полмиллиона коту под хвост! Негреану уничтожил камеру после фиаско за покерным столом (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 июня, 23:58
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Канадский хайроллер совершил два входа в супертурнир на WSOP 2022, однако дикое невезение вывело его из себя
Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в истории
Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в истории / Фото: Pokernews

Эта Мировая серия покера складывается крайне неудачно для легенды игры Даниэля Негреану. Канадец ни разу не был близок к завоеванию золотого браслета.

Даниэль четыре раза вошел в небольшие призы, заработав в сумме немного более 90 тысяч. А на днях PokerKid с треском провалился в ивенте для суперхайроллеров, в котором триумфовал Алекс Фоксен.

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Негреану использовал два входа, заплатив в сумме аж 500К. Во второй день он проходил с одним из крупнейших стеков, однако быстро растерял все фишки. Апогеем неудачи стала раздача против Дэвида Питерса.

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Соперник с пиковыми QТ вызвал соперника в олл-ин и Негреану поддержал, имея на руках пару десяток. Однако на стол легли три пики (К♦️9♠️6♥️7♠️3♠️) и отправила канадца в нокаут.

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Фатальный ривер вызвал у Даниэля максимальную злость. Парень стримил ивент для своего блога с помощью камеры на штативе. Однако провал заставил его разбить девайс об стол и выкинуть в сторону.

Отметим, что Негреану идет третьим в рейтинге All Time Money List. За свою карьеру канадец заработал 46,1М призовых, а также шесть золотых браслетов WSOР.

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1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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