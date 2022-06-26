Американец выиграл 4,5 миллиона долларов в Лас-Вегасе и начал погоню за женой

Алекс Фоксен сумел добыть свой первый в карьере браслет WSOP, однако до достижений его супруги Кристен Бикнелл пока далеко

Алекс Фоксен начал погоню за Кристен Бикнелл в рейтинге WSOP по количеству браслетов

На WSOP 2022 подошел к концу самый дорогой ивент турнира. Событие по Безлимитному Холдему требовало от хайроллеров раскошелиться аж на 250 тысяч долларов бай-ина.

Тем не менее, это не отпугнуло 56 игроков, которые в сумме собрали аж 13,9 миллиона призового фонда. В призах оказалось всего девять участников.

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Мимо ITM пролетели такие мастера как Даниэль Негреану, Брин Кенни, Алексей Поняковс и Кэри Катц. Подобрался близко к своему 11-му браслету Фил Айви, однако вылетел на седьмом месте.

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Триумф же покорился Алексу Фоксену, который начал финалку чиплидером и остался им до финиша, потратив около пяти часов на "устранение" оппонентов. Для американца это первый браслет в карьере, который сделал его богаче на 4,5М.

Всего же за карьеру уроженец Нью-Йорка заработал 26,5 миллиона. Что интересно, его жена Кристен Бикнелл также является профессиональной покеристкой и успела добыть аж три браслета WSOP.

"Мне повезло, что у меня невероятная жена и поддержка. Честно говоря, это то, что невозможно переоценить. Очень важно иметь дома кого-то, кто максимально понимает, через что я прохожу каждый день. Она всегда рядом, чтобы поговорить про руки и просто помочь мне в тяжелые времена. Я, как и все, не застрахован от тильта и эмоций. Мне очень повезло, что у меня есть Крисси".

Все призовые турнира WSOP Super High Roller NLH:

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