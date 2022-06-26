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Американец выиграл 4,5 миллиона долларов в Лас-Вегасе и начал погоню за женой

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 июня, 18:41
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Алекс Фоксен сумел добыть свой первый в карьере браслет WSOP, однако до достижений его супруги Кристен Бикнелл пока далеко
Алекс Фоксен начал погоню за Кристен Бикнелл в рейтинге WSOP по количеству браслетов
Алекс Фоксен начал погоню за Кристен Бикнелл в рейтинге WSOP по количеству браслетов

На WSOP 2022 подошел к концу самый дорогой ивент турнира. Событие по Безлимитному Холдему требовало от хайроллеров раскошелиться аж на 250 тысяч долларов бай-ина.

Тем не менее, это не отпугнуло 56 игроков, которые в сумме собрали аж 13,9 миллиона призового фонда. В призах оказалось всего девять участников.

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Мимо ITM пролетели такие мастера как Даниэль Негреану, Брин Кенни, Алексей Поняковс и Кэри Катц. Подобрался близко к своему 11-му браслету Фил Айви, однако вылетел на седьмом месте.

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Триумф же покорился Алексу Фоксену, который начал финалку чиплидером и остался им до финиша, потратив около пяти часов на "устранение" оппонентов. Для американца это первый браслет в карьере, который сделал его богаче на 4,5М.

Всего же за карьеру уроженец Нью-Йорка заработал 26,5 миллиона. Что интересно, его жена Кристен Бикнелл также является профессиональной покеристкой и успела добыть аж три браслета WSOP.

"Мне повезло, что у меня невероятная жена и поддержка. Честно говоря, это то, что невозможно переоценить. Очень важно иметь дома кого-то, кто максимально понимает, через что я прохожу каждый день.

Она всегда рядом, чтобы поговорить про руки и просто помочь мне в тяжелые времена. Я, как и все, не застрахован от тильта и эмоций. Мне очень повезло, что у меня есть Крисси".

Все призовые турнира WSOP Super High Roller NLH:

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  1. Алекс Фоксен – 4,56 млн долларов
  2. Брэндон Стивен – 2,82 млн долларов
  3. Крис Хуничен – 1,93 млн долларов
  4. Адриан Матеос – 1,36 млн долларов
  5. Сэм Соверел – 1 млн долларов
  6. Мартин Кабрел – 759,3 тыс. долларов
  7. Фил Айви – 597,3 тыс. долларов
  8. Даниэль Зак – 488 тыс. долларов
  9. Хенрик Хеклен – 414,8 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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