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Американець виграв 4,5 мільйона доларів у Лас-Вегасі та почав погоню за дружиною

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 червня, 18:41
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Алекс Фоксен зумів здобути свій перший у кар'єрі браслет WSOP, проте до досягнень його дружини Крістен Бікнелл поки що далеко
Алекс Фоксен почав гонитву за Крістен Бікнелл у рейтингу WSOP за кількістю браслетів
Алекс Фоксен почав гонитву за Крістен Бікнелл у рейтингу WSOP за кількістю браслетів

На WSOP 2022 добіг кінця найдорожчий івент турніру. Подія з Безлімітного Холдему вимагала від хайролерів розщедритися аж на 250 тисяч доларів бай-іну.

Проте це не відлякало 56 гравців, які у сумі зібрали аж 13,9 мільйона призового фонду. У призах опинилося лише дев'ять учасників.

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Повз ITM пролетіли такі майстри як Даніель Негреану, Брін Кенні, Олексій Поняковс та Кері Катц. Підібрався близько до свого 11-го браслета Філ Айві, проте вилетів на сьомому місці.

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Тріумф же підкорився Алексу Фоксену, який розпочав фіналку чіплідером і залишився ним до фінішу, витративши близько п'ятої години на "усунення" опонентів. Для американця це перший браслет у кар'єрі, який зробив його багатшим на 4,5М.

Усього ж за кар'єру уродженець Нью-Йорка заробив 26,5 мільйонів. Що цікаво, його дружина Крістен Бікнелл також є професійною покеристкою і встигла здобути аж три браслети WSOP.

"Мені пощастило, що в мене неймовірна дружина та підтримка. Чесно кажучи, це те, що неможливо переоцінити. Дуже важливо мати вдома когось, хто максимально розуміє, через що я проходжу щодня.

Вона завжди поруч, щоб поговорити про руки і просто допомогти мені у лихоліття. Я, як і всі, не застрахований від тільту та емоцій. Мені дуже пощастило, що в мене є Кріссі".

Усі призові турніру WSOP Super High Roller NLH:

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  1. Алекс Фоксен – 4,56 млн доларів
  2. Брендон Стівен – 2,82 млн доларів
  3. Кріс Хунічен – 1,93 млн доларів
  4. Адріан Матеос – 1,36 млн доларів
  5. Сем Соверел – 1 млн доларів
  6. Мартін Кабрел – 759,3 тис. доларів
  7. Філ Айві – 597,3 тис. доларів
  8. Даніель Зак – 488 тис. доларів
  9. Хенрік Хеклен – 414,8 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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