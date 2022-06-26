Американець виграв 4,5 мільйона доларів у Лас-Вегасі та почав погоню за дружиною

На WSOP 2022 добіг кінця найдорожчий івент турніру. Подія з Безлімітного Холдему вимагала від хайролерів розщедритися аж на 250 тисяч доларів бай-іну.
Проте це не відлякало 56 гравців, які у сумі зібрали аж 13,9 мільйона призового фонду. У призах опинилося лише дев'ять учасників.
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Ракетний удар по Києву
Повз ITM пролетіли такі майстри як Даніель Негреану, Брін Кенні, Олексій Поняковс та Кері Катц. Підібрався близько до свого 11-го браслета Філ Айві, проте вилетів на сьомому місці.
Тріумф же підкорився Алексу Фоксену, який розпочав фіналку чіплідером і залишився ним до фінішу, витративши близько п'ятої години на "усунення" опонентів. Для американця це перший браслет у кар'єрі, який зробив його багатшим на 4,5М.
Усього ж за кар'єру уродженець Нью-Йорка заробив 26,5 мільйонів. Що цікаво, його дружина Крістен Бікнелл також є професійною покеристкою і встигла здобути аж три браслети WSOP.
"Мені пощастило, що в мене неймовірна дружина та підтримка. Чесно кажучи, це те, що неможливо переоцінити. Дуже важливо мати вдома когось, хто максимально розуміє, через що я проходжу щодня.
Вона завжди поруч, щоб поговорити про руки і просто допомогти мені у лихоліття. Я, як і всі, не застрахований від тільту та емоцій. Мені дуже пощастило, що в мене є Кріссі".
Усі призові турніру WSOP Super High Roller NLH:
- Алекс Фоксен – 4,56 млн доларів
- Брендон Стівен – 2,82 млн доларів
- Кріс Хунічен – 1,93 млн доларів
- Адріан Матеос – 1,36 млн доларів
- Сем Соверел – 1 млн доларів
- Мартін Кабрел – 759,3 тис. доларів
- Філ Айві – 597,3 тис. доларів
- Даніель Зак – 488 тис. доларів
- Хенрік Хеклен – 414,8 тис. доларів