Гонитва за браслетами: легендарному Дойлу Брансону можуть підкоритися два рекорди на Світової серії покеру 2021

"Хрещений батько" має взяти участь на найближчому WSOP, щоб поборотися за рекорд Філа Хельмута

Дойл Брансон / Фото: Сайт Дойла Брансона

Нещодавно стало відомо, що легендарний Дойл Брансон планує відвідати Світову серію покеру (WSOP) цього року. Нагадаємо, що низка турнірів пройде з 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі в офлайн-режимі.

Для "Техаської Доллі" це буде перший турнір з 2018 року. Дойл був змушений піти на перерву через рак шкіри, який він зумів все ж перемогти. Тепер же 87-річний Брансон має намір знову сісти за покерний стіл, щоб підкорити ще кілька досягнень.

По-перше, американець є одним з найбільш титулованих гравців в історії WSOP. Разом з Філом Айві та Джонні Чаном Брансон має по 10 браслетів та відстає на п'ять штук від Філа Хельмута. Шансів наздогнати лідера у Дойла мало, проте вирватися на чисте друге місце йому під силу.

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Крім того, Брансон може увійти в невелику когорту покеристів, які виходили за фінальні столи турнірів WSOP аж в шести десятиліттях. Найуспішнішим періодом Дойла стали 70-ті, коли він виграв шість браслетів. З тих пір він виходив у фіналки в 80-х, 90-х, 00-х, а також в 10-х, коли три роки тому зайняв 6 місце в турнірі з безлімітного 2-7 Лоуболлу.