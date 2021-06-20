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Погоня за браслетами: легендарному Дойлу Брансону могут покориться два рекорда на Мировой серии покера 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
20 июня, 11:30
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"Крестный отец" должен принять участие на ближайшем WSOP, чтобы побороться за рекорд Фила Хельмута
Дойл Брансон
Дойл Брансон / Фото: Сайт Дойла Брансона

Недавно стало известно, что легендарный Дойл Брансон планирует посетить Мировую серию покера (WSOP) в этом году. Напомним, что череда турниров пройдет с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе в офлайн-режиме.

Для "Техасской Долли" это будет первый турнир с 2018 года. Дойл был вынужден уйти на перерыв из-за рака кожи, который он сумел все же победить. Теперь же 87-летний Брансон намерен вновь сесть за покерный стол, чтобы покорить еще несколько достижений.

Во-первых, американец является одним из самых титулованных игроков в истории WSOP. Вместе с Филом Айви и Джонни Чаном Брансон имеет по 10 браслетов и отстает на пять штук от Фила Хельмута. Шансов догнать лидера у Дойла мало, однако вырваться на чистое второе место Дойлу по силам.

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Кроме того, Брансон может войти в небольшую когорту покеристов, которые выходили за финальные столы турниров WSOP аж в шести десятилетиях. Самым успешным периодом Дойла стали 70-ые, когда он выиграл шесть браслетов. С тех пор он выходил в финалки в 80-х, 90-х, 00-х, а также в 10-х, когда три года назад занял 6 место в турнире по Безлимитному 2-7 Лоуболлу.

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