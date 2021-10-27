Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн ❌ ДТП з мажором у Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Не пошкодував 10 тисяч: досвідчений американець виграв другий золотий браслет з Омахи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
27 жовтня, 17:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Томмі Ле ще раз довів, що є справжнім профі в Омасі
Томмі Ле виграв другий браслет WSOP
Томмі Ле виграв другий браслет WSOP

З 30 вересня у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці з'їхалися з усього світу до "міста гріхів", щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Вночі завершився один із найбільших івентів серії з Омаху (PLO). 344 гравці заплатили чималий бай-ін у розмірі 10 тисяч доларів, а у призи потрапило не так багато іменитих покеристів.

Реклама

Читайте також: Легендарний Джастін Бономо наближається до грандіозного рекорду

Наприклад, успішний профі Стівен Чидвік задовольнився лише 48-м місцем і виграшем 16,1 тисячі доларів. Майк Матусов став 17-им (23,8К), а у фіналку пройшли Елі Елезра та Джеремі Осмус.

Щоправда, останні двоє фінішували на 5-6 місці, тоді як перемога дісталася іншому досвідченому гравцю Томмі Ле. Американець був вже близький недавно до браслета в турнірі з Омахи, однак у результаті поступився у хедз-апі Джошу Ар'є.

Реклама

Для Томмі це вже друга перемога на WSOP та хлопця можна назвати справжнім майстром Омахи, адже у 2017 році Ле виграв аналогічний турнір.

"Я відчуваю, що виграв браслет і це найкраще почуття у світі. Це приголомшливо. Я люблю WSOP, приїжджаю щороку. Холдем простіше, але Омаха все ще залишається нерозгаданою дисципліною, де часто доводиться грати чуйкою. Саме вона відіграє важливу роль у моєму успіху".

Результати фінального столу WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :

Реклама
  1. Томмі Ле – 746,7 тис. доларів
  2. Джордан Спурлін – 461,3 тис. доларів
  3. Кріс Сандрок – 324,8 тис. доларів
  4. Артем Максимов – 232,2 тис. доларів
  5. Джеремі Осмус – 168,6 тис. доларів
  6. Елі Елезра – 124,5 тис. доларів
  7. Артур Морріс – 93,4 тис. доларів
  8. Ешлі Батлер – 71,2 тис. доларів
  9. Андерсон Айрленд – 55,2 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти