Не пошкодував 10 тисяч: досвідчений американець виграв другий золотий браслет з Омахи

З 30 вересня у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці з'їхалися з усього світу до "міста гріхів", щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.
Вночі завершився один із найбільших івентів серії з Омаху (PLO). 344 гравці заплатили чималий бай-ін у розмірі 10 тисяч доларів, а у призи потрапило не так багато іменитих покеристів.
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Наприклад, успішний профі Стівен Чидвік задовольнився лише 48-м місцем і виграшем 16,1 тисячі доларів. Майк Матусов став 17-им (23,8К), а у фіналку пройшли Елі Елезра та Джеремі Осмус.
Щоправда, останні двоє фінішували на 5-6 місці, тоді як перемога дісталася іншому досвідченому гравцю Томмі Ле. Американець був вже близький недавно до браслета в турнірі з Омахи, однак у результаті поступився у хедз-апі Джошу Ар'є.
Для Томмі це вже друга перемога на WSOP та хлопця можна назвати справжнім майстром Омахи, адже у 2017 році Ле виграв аналогічний турнір.
"Я відчуваю, що виграв браслет і це найкраще почуття у світі. Це приголомшливо. Я люблю WSOP, приїжджаю щороку. Холдем простіше, але Омаха все ще залишається нерозгаданою дисципліною, де часто доводиться грати чуйкою. Саме вона відіграє важливу роль у моєму успіху".
Результати фінального столу WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :
- Томмі Ле – 746,7 тис. доларів
- Джордан Спурлін – 461,3 тис. доларів
- Кріс Сандрок – 324,8 тис. доларів
- Артем Максимов – 232,2 тис. доларів
- Джеремі Осмус – 168,6 тис. доларів
- Елі Елезра – 124,5 тис. доларів
- Артур Морріс – 93,4 тис. доларів
- Ешлі Батлер – 71,2 тис. доларів
- Андерсон Айрленд – 55,2 тис. доларів