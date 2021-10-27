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Не пожалел 10 тысяч: опытный американец выиграл второй золотой браслет по Омахе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 октября, 17:55
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Томми Ле еще раз доказал, что является настоящий профи в Омахе
Томми Ле выиграл второй браслет WSOP
Томми Ле выиграл второй браслет WSOP

С 30 сентября в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки съехались со всего света в "город грехов", чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Ночью завершился один из крупнейших ивентов серии по Омахе (PLO). 344 игрока заплатили немаленький бай-ин в размере 10 тысяч долларов, а в призы попало не так много именитых покеристов.

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К примеру, успешный профи Стивен Чидвик довольствовался лишь 48-ым местом и выигрышем 16,1 тысячи долларов. Майк Матусов оказался 17-ым (23,8К), а в финалку прошли Эли Элезра и Джереми Осмус.

Правда, последние двое финишировали на 5-6 месте, тогда как победа досталась другому опытному игроку Томми Ле. Американец был уже близок недавно к браслету в турнире по Омахе, однако в итоге уступил в хедз-апе Джошу Арье.

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Для Томми это уже вторая победа на WSOP и парня можно назвать настоящим мастером Омахи, ведь в 2017 году Ле выиграл аналогичный турнир.

"Я чувствую, что выиграл браслет и это лучшее чувство в мире. Это потрясающе. Я люблю WSOP, приезжаю каждый год. Холдем проще, но Омаха все еще остается неразгаданной дисциплиной, где часто приходится играть по чуйке. Именно она играет важную роль в моем успехе".

Результаты финального стола WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :

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  1. Томми Ле – 746,7 тыс. долларов
  2. Джордан Спурлин – 461,3 тыс. долларов
  3. Крис Сандрок – 324,8 тыс. долларов
  4. Артем Максимов – 232,2 тыс. долларов
  5. Джереми Осмус – 168,6 тыс. долларов
  6. Эли Элезра – 124,5 тыс. долларов
  7. Артур Моррис – 93,4 тыс. долларов
  8. Эшли Батлер – 71,2 тыс. долларов
  9. Андерсон Айрленд – 55,2 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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38.8
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