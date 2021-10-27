Не пожалел 10 тысяч: опытный американец выиграл второй золотой браслет по Омахе

Томми Ле еще раз доказал, что является настоящий профи в Омахе

Томми Ле выиграл второй браслет WSOP

С 30 сентября в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки съехались со всего света в "город грехов", чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Ночью завершился один из крупнейших ивентов серии по Омахе (PLO). 344 игрока заплатили немаленький бай-ин в размере 10 тысяч долларов, а в призы попало не так много именитых покеристов.

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К примеру, успешный профи Стивен Чидвик довольствовался лишь 48-ым местом и выигрышем 16,1 тысячи долларов. Майк Матусов оказался 17-ым (23,8К), а в финалку прошли Эли Элезра и Джереми Осмус.

Правда, последние двое финишировали на 5-6 месте, тогда как победа досталась другому опытному игроку Томми Ле. Американец был уже близок недавно к браслету в турнире по Омахе, однако в итоге уступил в хедз-апе Джошу Арье.

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Для Томми это уже вторая победа на WSOP и парня можно назвать настоящим мастером Омахи, ведь в 2017 году Ле выиграл аналогичный турнир.

"Я чувствую, что выиграл браслет и это лучшее чувство в мире. Это потрясающе. Я люблю WSOP, приезжаю каждый год. Холдем проще, но Омаха все еще остается неразгаданной дисциплиной, где часто приходится играть по чуйке. Именно она играет важную роль в моем успехе".

Результаты финального стола WSOP #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship :

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