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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Офіційний транслятор Світової серії покеру. Де дивитись WSOP 2022 і скільки коштує

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 травня, 08:04
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Наприкінці місяця розпочнеться нова WSOP, під час якої розіграють аж 89 золотих браслетів
21 фінальний стіл турнірів WSOP будуть показані у прямому ефірі
21 фінальний стіл турнірів WSOP будуть показані у прямому ефірі

Вже 31 травня стартує Світова серія покеру 2022. Минуло лише півроку з минулої WSOP, яка вперше від початку пандемії пройшла в живому режимі.

На любителів покеру чекає аж 89 турнірів з бай-іном різних розмірів – від 400 доларів до аж 250 тисяч. Частина з них буде показана у прямому ефірі.

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Де дивитися WSOP 2022? У прямій трансляції частина турнірів буде показана на стрімінговій платформі PokerGo. В ефірі будуть показані фінальні столи 21 топ-івенту.

WSOP 2022 пройдет с 31 мая по 21 июля

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Серед них будуть і події для хайролерів від 50К доларів внеску, та "дешевий" івент Collosus за 400 доларів. Також не пройдуть повз Турнір чемпіонів, де зберуться всі володарі браслетів WSOP 2022.

Крім того, PokerGo приділить особливу увагу Main Event, який триватиме аж чотирнадцять днів із 3 по 17 липня. Під час Головної події транслятор робитиме включення щодня, показуючи найкрутіші моменти та роздачі.

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Місячна підписка на стрімінгову платформу коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 доларів, що дозволить трохи заощадити (10 доларів на місяць).

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1 /2
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
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3
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