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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Назван официальный транслятор Мировой серии покера. Где смотреть WSOP 2022 и сколько стоит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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12 мая, 08:04
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В конце месяца начнется новая WSOP, в ходе которой разыграют аж 89 золотых браслетов
21 финальный стол турниров WSOP будут показаны в прямом эфире
21 финальный стол турниров WSOP будут показаны в прямом эфире

Уже 31 мая стартует Мировая серия покера 2022. Прошло всего полгода с прошлой WSOP, которая впервые с начала пандемии прошла в живом режиме.

Любителей покера ожидает аж 89 турниров с бай-ином разных размеров – от 400 долларов до аж 250 тысяч. Часть из них будет показана в прямом эфире.

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Где смотреть WSOP 2022? В прямой трансляции часть турниров будет показана на стриминговой платформе PokerGo. В эфире будут показаны финальные столы 21 топ-ивента.

WSOP 2022 пройдет с 31 мая по 21 июля

Среди них будут и события для хайроллеров от 50К долларов взноса, и "дешевый" ивент Collosus за 400 долларов. Также не пройдут мимо Турнира чемпионов, где соберутся все обладатели браслетов WSOP 2022.

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Кроме того, PokerGo уделит особое внимание Main Event, который продлится аж четырнадцать дней с 3 по 17 июля. Во время Главного события транслятор будет делать включения ежедневно, показывая самые крутые моменты и раздачи.

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Месячная подписка на стриминговую платформу обойдется зрителям в 15 долларов. Также можно оформить предоплату на год вперед за 119 долларов, что позволит немного сэкономить (10 долларов в месяц).

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Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
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9
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57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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